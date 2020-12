Paukenschlag: Robert Hettich wird neuer Sportlicher Leiter bei den Schweinfurter SchnÃ¼deln

SCHWEINFURT – Robert Hettich wird ab Januar 2021 die Position des Sportlichen Leiters beim Regionalligisten 1. FC Schweinfurt 05 übernehmen. Der 45-Jährige führte zuletzt Türkgücü München als Kaderplaner und Geschäftsführer mit zwei Aufstiegen in Serie von der Bayernliga in die 3. Liga.

FC-05-Geschäftsführer Markus Wolf: „In den Gesprächen mit Robert war mir sehr schnell klar, dass wir auf einer Wellenlänge liegen und dieselben Ziele verfolgen. Er bringt viel Erfahrung und ein großes Netzwerk aus dem Profifußball mit. Mit seiner Expertise, seiner Persönlichkeit und seinen charakterlichen Eigenschaften passt er sehr gut in unser Team. Herzlichen willkommen in Schweinfurt, Robert!“

„Ich freue mich sehr, künftig ein Teil der Schweinfurter Fußball-Familie zu sein und gemeinsam mit Präsident und Geschäftsführer Markus Wolf, dem Trainerteam, der Mannschaft und allen Vereinsmitarbeitern an der Mission Drittliga-Aufstieg zu arbeiten“, so Robert Hettich, der bis zum Ende der aktuellen Bundesliga- und Champions-League-Saison weiterhin für den Pay-TV-Sender Sky als Spielanalyst tätig sein wird.

Robert Hettich ist seit über 20 Jahren im Profifußball beschäftigt. Bei 1860 München arbeitete er von 2000 bis 2011 als Leiter der Medienabteilung und als Teammanager, anschließend vier Jahre bei Bundesliga-Sender LIGA total und SPORT1. Bei Wacker Burghausen verantwortete er von 2016 bis 2018 die Kaderplanung und war auch für das Marketing und die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. 2018 übernahm der studierte Sportmanager die Kaderplanung beim damaligen Bayernligisten Türkgücü München; nach dem Aufstieg in die Regionalliga war er als Geschäftsführer der Fußball-GmbH maßgeblich für den Durchmarsch in die 3. Liga beteiligt. Für Sky ist Robert Hettich seit 2016 als Spielanalyst in der Champions League, Bundesliga und 2. Bundesliga aktiv.