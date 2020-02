Steigt der FC Schweinfurt 05 durch die Stadionnot von Türkgücü München in die 3. Liga auf?

SCHWEINFURT – Macht das Problem mit einem Stadion den Weg frei für den FC Schweinfurt 05 in die 3. Liga? Ein bisschen hoffen können die Schnüdel, denn Türkgücü München hat für die kommende Saison noch keine Spielstätte gefunden.

Und will deshalb sogar einen Umzug nach Nordrhein-Westfalen ins Auge fassen. Weil ohnehin in München die Resonanz auf den Verein sich absolut in Grenzen hält und weil der Umzug zur Rückrunde ins Grünwalder Stadion dort keine Lösung auf Dauer darstellt. Der DFB signalisierte bereits, dass wohl kaum drei Drittligisten (außerdem 1860 München und Bayern München 2) sich ein Stadion teilen können.

Weitere für die 3. Liga taugliche Stadien in der Stadt gibt es nicht, abgesehen mal von der Allianz Arena, die für den Verein aber wohl sicher kein Thema werden kann. Auch die Spvgg Unterhaching signalisierte bereits, sich keinen direkten Rivalen ins Stadion holen zu wollen.

Nun aber erteilte der Deutsche Fußball-Bund den Umzugsplänen nach NRW bereits eine Absage und auch der Bayerische Fußball-Verband unterstützt das Vorhaben nicht, will aber den Vermittler spielen, um eine Lösung in der Stadionfrage zu finden.

Sollte sich keine finden – und Türkgücü muss schon bis 2. März seine Bewerbungsunterlagen abgeben und dort eine Spielstätte nennen – dann könnten die Münchner nicht aufsteigen – und der Tabellenzweite der Fußball-Regionalliga Bayern würde nachrücken. Der FC 05 erfüllt mit seinem 15.000 Mann-Stadion die Vorgaben mit den geforderten 10.000 Plätzen.

Nur aufpassen müssen die Schweinfurt trotzdem: Dass sie nicht noch vom 1. FC Nürnberg 2, von Bayreuth oder Aschaffenburg überholt werden….