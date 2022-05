Das Dutzend an Pokal-Erinnerungen der Schnüdel mit jeweils einem aktuellem Bezug – VIELE FOTOS!

SCHWEINFURT – Nichts war´s am Samstag mit den Hoffnungen des TSV Aubstadt, in die erste DFB-Pokalrunde einzuziehen. So gesehen ist die Auslosung am kommenden Sonntag reizlos aus regionaler Sicht. Einzig der Spvgg Bayreuth dann mit Martin Thomann darf man die Daumen für ein großes Los drücken.

FuSWball.de erinnert nun aber gerne mal an die drei großen Heimspiele der Schnüdel 2017 und 2018. Mit den Verbandspokalsiegen in Burghausen und Bayreuth qualifizierten sich die Schweinfurter jeweils für Hauptrunde eins. Im Sommer 2017 gelang gar ein Erfolg gegen Zweitligist Sandhausen. Den Jubel danach zeigt unser Aufmacherbild. Autor und Fotograf Michael Horling fielen jedoch ein Dutzend weiterer Bilder aus dieser Partie und dann den Schlagern gegen Eintracht Frankfurt und Schalke 04 in die Hände. Weil jeweils ein aktueller Bezug dazu besteht….

01: Frankfurter Fans

Die Anhänger der Eintracht sorgten im Herbst 2017 für mächtig Stimmung im ausverkauften (damals noch Willy-)Sachs–Stadion und sorgten mit ihrem Sieg für den Grundstein des späteren DFB-Pokalerfolgs. Durch den zogen sie nach Europa aus, sorgten da schon für Furore. Und aktuell noch mehr. Glückwunsch auch an Schweinfurt an den Europapokal-Sieger!

02: Kevin-Prince Boateng

Der damalige Leader der Eintracht ging nach nur einer Saison wieder und spielte danach für US Sassuolo Calcio, den FC Barcelona, AC Florenz, Beşiktaş Istanbul und AC Monza. Ehe 2021 der Wechsel nach Berlin erfolgte. Nun erst soll er sogar die Aufstellung der Hertha zusammen mit Trainer Felix Magath beschlossen haben. Mit Erfolg, wie der 2:0-Sieg beim HSV am Montagabend bewies. Berlin hat weiter zwei Erstligiisten, Hamburg zwei Zweitligisten…

03: Fredi Bobic

Er lachte auf der Schweinfurter Tribüne, danach noch viel mehr. In der gerade abgelaufenen Saison hatte Bobic als Macher der Berliner Hertha bis nun eben wenig Grund zur Freude. Zum Glück aber holte er ja den neuen Spielertrainer Kevin-Prince Boateng …

04: Niko Kovac

Frankfurts Trainer machte sich durch den Pokalsieg für Bayern München interessant, wurde dann aber dort genauso nicht so recht glücklich wie zuletzt bei AS Monaco. Nun wagt der einstige Trainer der Nationalmannschaft Kroatiens einen Neuanfang in der Fußball-Bundesliga und wurde gerade beim VfL Wolfsburg vorgestellt, wo man sich sicherlich mit dem Europa-League-Sieg von Frankfurt und Ex-Trainer Oliver Glasner freute. 😉 Rechts auf dem Bild: Gerd Klaus, der die nächsten Tage mit dem SV Seligenporten in der Relegation um den Klassenerhalt in der Bayernliga spielt – und die Klosterer danach so oder so verlässt.

05: Schalke 04-Fans

Im Sommer 2018 sorgten auch die Fans von Schalke 04 für Gänsehaut in Schweinfurt. Sie kamen als amtierender Vizemeister. Was dann in den folgenden Jahren passierte, das ist bekannt. Beim Pokal-Wiedersehen in der Arena 2020 waren keine Fans zugelassen, der FC 05 hätte sogar mehr erreichen können. Danach stieg Schalke 04 ab, verbrauchte ein paar Trainer – und ist nun triumphal zurück in der Fußball-Bundesliga.

06: Domenico Tedesco

Am Samstag bejubelt er den ersten Titel von Blubberbrause Leipzig. Auf Schalke wurde er in der Saison des Pokalsiegs in Schweinfurt entlassen, machte dann rüber zu Spartak Moskau, führte danach die Sachsen zum großen Erfolg und auch wieder in die Champions League. Sein Stern ging einst bei Erzgebirge Aue auf, das nun mit Timo Rost den Bayreuther Erfolgscoach verpflichtete. Rechts auf dem Bild: Timo Wenzel, damals Schnüdel-Trainer und am Samstag nicht ganz so erfolgreich: Sein FC Homburg verpasste in Saarbrücken mit dem 1:2 gegen Neu-Drittligist Elversberg den Einzug in die erste Pokal-Runde.

07: Clemens Tönnies

Noch ein Ex-Schalker, der 2018 in Schweinfurt alle Rollstuhlfahrer persönlich begrüßte. Danach schlachtete er vor allem ein paar Tiere zu viel, wurde zur unerwünschten Person, weshalb dem Verein aus Gelsenkirchen nun freilich nicht nur die Gelder von irgendwelchen Gas-Lieferanten aus Russland fehlen.

08: Stefan Maderer

So richtig angekommen ist er in Schweinfurt eigentlich nie. Immerhin durfte er gegen den Serben Matija Nastasić spielen, den Schalke 2021 in Richtung Florenz verabschiedete. Maderer ging zur Spvgg Bayreuth – und feierte mit den Oberfranken nun den Aufstieg in die 3. Liga.

09: Salif Sane

Der Nationalspieler aus dem Senegal ist einer, der nach dem Abstieg auf Schalke blieb, der vor dem Spiel in Schweinfurt gerade neu aus Hannover kam, der nun aber wohl erstmals vereinslos sein wird. Immerhin konnte auch er jüngst den Aufstieg feiern.

10: Marius Willsch und Steffen Krautschneider

Um die beiden wurde es still in Schweinfurt. Willsch fehlte in der abgelaufenen Saison sehr oft beim TSV 1860 München, der immerhin wieder im DFB-Pokal ran darf, trotz der Pleite in Aubstadt. Auf dem Bild ist er nach dem Sieg gegen Sandhausen zu sehen mit Steffen Krautschneider, der erst Pipinried in die Regionalliga schoss und zuletzt elf Mal in 29 Partien für den Süd-Bayernligisten TSV Landsberg traf. Kommende Saison trainiert den Sascha Mölders…

11: Alexander Eiban

Er war „Man of the Match“ im FC 05-Spiel gegen Sandhausen. Vor einigen Wochen weilte er als Keeper des FC Pipinsried mal wieder in Schweinfurt und bestätigte, dass die zwei Jahre bei den Schnüdeln echt schön waren. Wer weiß noch, dass er aus Unterfranken zunächst mal zu den Sportfreunden nach Lotte wechselte?

12. Nikola Jelisic:

Noch einer, der – hier gegen Sandhausen – danach nach Pipinsried wechselte. Mit der Zwischenstation beim österreichischen Zweitligisten FC Balu-Weiß Linz. Jelisic erzielte als 17-Jähriger mal den Goldenen Treffer unter Jupp Heynckes in einem Testspiel in der Allianz-Arena gegen die Nationalmannschaft des Katar. Kommende Saison wird der Bosnier Spielertrainer in Pipinsried.