Mr. Football Stephan SchrÃ¶ck: „Ich will Geschichte schreiben mit dem Land!“

PHILIPPINEN / SCHWEINFURT – Stephan Markus Cabizares Schröck, oder besser einfach Schröcky, ist mit seinen nunmehr 33 1/2 Jahren aktuell vielleicht an seinem fußballerischen Höhepunkt angelangt. Der gebürtige Schweinfurter wird diese Woche als „Mr. Football 2019“ ausgezeichnet. „Das ist wie der Fußballer des Jahres in Deutschland“, erzählt er aus der Ferne.

Ferne bedeutet: In über 10.000 Kilometer Abstand von seiner Heimatstadt, in der er über Weihnachten weilte. Und wo er sein Handy verlor und deshalb nicht erreichbar war. Umso schöner sei der Urlaub gewesen, lacht Schröck, inzwischen verheiratet und Vater zweier Kinder. Nun ist er wieder in Bacolod City, bereitet sich mit dem Ceres-Negros FC auf die kommende Saison vor. In den letzten drei wurde er, der einst mit Manuel Neuer und Kevin-Prince Boateng für den deutschen Nachwuchs international spielte, mit dem Team Meister.

Nun also die Auszeichnung. So wie Schröck schon Ende letzten Jahres ausgezeichnet wurde. Als erster Philippino wurde er im Marriott in Hanoi in Vietnam mit dem AFF Award 2019 als DER Fußballstar Südostasiens geehrt. Er bekam den golden boot award als MVP, quasi wertvollster Spieler der Philippinischen Fußball Liga, dank 26 Assists und fünf Toren.

Vor ziemlich genau einem Jahr führte Schröck im Winter 2019 die Nationalmannschaft der Philippinen an bei den Asien-Meisterschaften, an denen das Land erstmals teilnahm. Zwar verlor man in den Vereinigten Arabischen Emiraten alle drei Gruppenspiele und schied schnell aus. Doch mit dem 0:1 gegen Südkorea verkaufte sich das Land besser als Deutschland ein halbes Jahr zuvor bei der WM gegen den selben Gegner. 0:3 hieß es gegen China, beim 1:3 gegen Kirgisistan erzielte der Schweinfurter den einzigen Turniertreffer. Und das unter Startrainer Sven-Göran Eriksson, der die „Azkals“ betreute, die „Straßenhunde“ wie man die philippinische Nationalmannschaft nennt. Bei den Kirgisen netzte mit Vitalij Lux ein ehemals in Deutschland spielender Akteur dreifach ein.

