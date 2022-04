Zum 60. Geburtstag von Joachim Seufert: FuSWball.de wünscht dem DJK-Joe alles Gute!

SCHWEINFURT – Einer der besten lokalen Fußballer wird am heutigen 26. April runde 60 Jahre alt: Joachim „Joe“ Seufert spielte mit einem kleinen, halbjährigen Abstecher beim damaligen Zweitligisten FC Schweinfurt 05 Zeit seines Lebens für die DJK Schweinfurt.

FuSWball.de und SW1.News gratulieren recht herzlich und veröffentlichen an dieser Stelle viele Fotos und eine im Mai 2020 entstandene Geschichte, die knapp zwei Jahre später noch immer Gültigkeit besitzt. Dieser Beitrag aber startet mit einem Statement von Daniel Tomitza, einst Weggefährte Seuferts bei der DJK Schweinfurt.

„Es wird immer viel geschrieben in den Zeitungen, was macht eigentlich dieser Fußballer oder der?! Als ehemaliger Teamkollege von Joe Seufert, der am 26.4.2022 nun 60 Jahre alt wird, gebührt in meinen Augen auch ihm eine solche Schlagzeile! Als ich mit 18 Jahren damals aus der Club Jugend 1992 zur DJK Schweinfurt wechselte, waren mir nur zwei Namen bekannt. Einmal Herbert Herrmann, der leider viel zu früh verstorben ist, und Joe Seufert! Beide waren fest mit dem Namen DJK Schweinfurt verbunden. Für mich als damals jungen Fußballer war es eine besondere Ehre, mit dem Joe zusammen spielen zu dürfen. Man vergisst heute, dass damals die Landesliga noch die vierthöchste Spielklasse war. Aber ein Name war immer wieder in den Zeitungen zu lesen, wenn es um Torschützen ging, nämlich Joe Seufert! Dass er damals schon 30 Jahre alt war, hat seiner Gefährlichkeit keinerlei Abbruch getan. Nein mal im Ernst, Joe wusste oft genug, wo der richtige Mitspieler stand, seine Pässe waren passgenau in den Fuß. Man kann schon fast sagen ,bei Jeo konnte man sich blind darauf verlassen, wohin der Ball kam. Ich selber kann von mir sagen, auch einiges als Fußballer von Joe mitgenommen zu haben. Ich erinnere mich gerne an Auswärtsfahrten mit dem Bus, wenn von Seuferts Backhaus Gebäckteile mit an Bord waren. Unvergessen auch die Märchenstunden von Peter Behr mit Joe seinen vier Mädels im Bus. In meinen Augen war Joe einer der gefährlichsten Offensiv-Fußballer seiner Zeit ,sein linker Fuß vor allem bei Freistößen war stets brandgefährlich! Joe, Du wirst nun 60 Jahre alt, warst als Fußballer immer ein gewisses Vorbild und als Mensch einfach klasse. Ich wünsche Dir hiermit schon auf diesem Weg alles Gute und vor allem viel Gesundheit und dass Du noch viele Jahre vor Dir hast! Lass dich feiern!“

Und nun die nächsten Geschichten:

Was macht eigentlich… Joe Seufert? Immer wieder Freistoßtore & auch mal 2. Liga

SCHWEINFURT – Genau 30 Jahre ist es nun her, als die DJK Schweinfurt am Tor der damals drittklassigen Fußball-Bayernliga klopfte. Als Vizemeister hinter den Würzburger Kickers beendete man mit 43:21 Punkten die Saison der Landesliga Nord. Es folgte ein Aufstiegsspiel – und das war der Höhepunkt der Vereinsgeschichte. Mittendrin: Ein Spieler, der danach in die 2. Bundesliga wechselte.

Zunächt zur Runde: In der waren sicherlich das 2:2 gegen und das 1:1 bei den Würzburger Kickers Highlights, genauso aber Heimsiege gegen die späteren Regionalligisten Bayern Alzenau und SC Weismain, gegen den heutigen Bayernligisten 1. FC Sand oder im Stadtderby gegen die Freien Turner Schweinfurt. Joachim Seufert, heute 58 Jahre alt, damals auf die 30 zugehend, erinnert sich. Er erinnert sich gerne an die wohl beste Saison der DJK aller Zeiten.

Herr Seufert, erinnern Sie sich noch daran, wieviele Freistoßtore Sie erzielt haben? Und welches das schönste war?

Joachim Seufert: Die schönsten waren sicherlich das im September 1983 bei der 2:3-Niederlage gegen die Würzburger Kickers und Keeper Claus Reitmeier. Mein Onkel Paul Seufert war damnals Trainer beim Gegner; dann das Freistoß aus 25 Metern beim 2:2 gegen die Kickers im September 1989 gegen Torwart Thomas Eichenseer; und das 2:2 im August 1991 in Hof, als danach vom „Schlitzohr Joachim Seufert“ zu lesen war.

Das Aufstiegsspiel zur Bayernliga 1990 verloren Sie in Feuchtwangen gegen den SV Lohhof mit 0:2. Welche konkreten Erinnerungen fallen Ihnen spontan ein, wenn Sie zurückdenken?

Joachim Seufert: Das war natürlich für uns das Spiel des Jahres. Ich denke, wir ware alle sehr nervös. Erinnern kann ich mich besonders an die Anfeuerung unseres Fans Heinz Holzinger, der einen Lautsprecher nutzte und so unüberhörbar war. Das war er aber auch ohne lautsprecher immer…

Was wäre gewesen, wenn…., die DJK Schweinfurt in die Bayernliga aufgestiegen wäre? Hätten Sie da eine Chance gehabt? Lohhof hielt sich relativ locker…

Joachim Seufert: Das kann ich nicht beurteilen, aber es wäre natürlich sauschwer gewesen, da die finanziellen Mittel bei der DJK gänzlich fehlten. Deshalb kann man das mit Kohhof auch nicht vergleichen.

Gegner wären unter anderem Unterhaching, Regensburg, der FC Augsburg und vor allem der TSV 1860 München gewesen. Unvorstellbar heute, oder?

Joachim Seufert: Heute ja, damals durchaus interesant und reizvoll…

Sie wechselten im Sommer zum FC Schweinfurt 05, der gerade in die 2. Bundesliga aufgestiegen war. Wären Sie auch gegangen, wenn die DJK die Bayernliga gepackt hätte?

Joachim Seufert: Wären wir aufgestiegen, dnan wäre ich bei der DJK geblieben. Das habe ich im Vorfeld schon immer gesagt. So war es aber für mich nochmal reizvoll, in meiner Heimatstadt 2. Bundesliga zu spielen. Ich habe ja die B- und A-Jugend beim FC 05 durchlaufen, unter anderem mit Rüdiger „Mambo“ Mauder oder Werner Köhler, die dann beide ja auch im Zweitliga-Kader waren. Außerdem habe ich in den Jahren zuvor dem FC 05 und Werner Lorant, der mich vorher schon nach Heidingsfeld holen wollte, mehrfach abgesagt, aus beruflichen Gründen wegen meiner zwei Meisterprüfungen und aus gesundheitlichen wegen Bänderriss und Meniskus-OP. So war es nochmals die Gelegenheit, höherklassig zu spielen.

Am dritten Spieltag beim knappen 1:2 in Meppen standen Sie plötzlich von Beginn an in der 2. Bundesliga auf dem Rasen. Ein Traum?

Joachim Seufert: Für mich damals schon. Ich hatte mich in der Vorbereitung in einem Spiel, ich glaube, es war in Mellrichstadt, an der Achillessehne verletzt und konnte drei Wochen nicht trainieren. Nicht gut natürlich. So gesehen war der Einsatz ein Traum.

Eine Woche später das 0:6 zuhause gegen den MSV Duisburg mit elf Franken in der Startformation. Ein schwarzer Tag? An was erinnern Sie sich noch?

Joachim Seufert: Wir waren zur Halbzeit schon 0:3 in Rückstand. Ich glaube, wir hatten alle einen rabenschwarzen Tag erwischt. Ich wurde damals zur Pause ausgewechselt und hatte danahc nur noch ein paar Kurzeinsätze.

In Mannheim, bei den Stuttgarter Kickers und danach noch zwei Mal wurden Sie eingewechselt. warum trotzdem zur Winterpause der Wechsel zurück an die Bellevue der DJK?

Joachim Seufert: Der Wechsel geschah schon im oktober. Wir waren ja fast alle Halbprofis, das heißt, wir übten unseren Beruf vormittags noch aus, nachmittags waren wir dann Fußballer. Nachdem ich kaum noch zum Zug kam und wir in der Tabelle abgeschlagen zurück lagen, habe ich mich nach Gesprächen mit dem damaligen FC-Vorstand Peter Galm und DJK-Trainer Herbert Herrmann relativ schnell zum Entschluss durchgerungen, da ich auch im elterlichen Bäckerbetrieb meinen Vater tatkräftiger unterstützen konnte.

Wie lange spielten Sie anschließend noch – und was machen Sie heute?

Joachim Seufert: Ich spielte dann noch bis zur Saison 1999/2000 Landesliga bei der DJK. Hier gelangen mir nochmals mit damals 38 Jahren 24 Treffer. In dieser Saison sind wir in die BOL abgstiegen und wurden danach bis in die Kreisklasse durchgereicht. Da wir bei der DJK keine Alten Herren mehr haben, habe ich teilweise bis ins letzte Jahr noch in der Reserve ausgeholfen. Seit einigen jahren bin ich wieder mehr im Jugendbereich als Trainer engagiert, was ich eigentlich schon immer war. Nun trainiere ich meinen Enkel Linus in der U15.

Fünfter und Siebter wurde die DJK Schweinfurt in den Jahren vor der Vizemeisterschaft. 1990/91 belegte man Rang sieben, wurde danach zwei Mal Zehnter, dann zwei Mal nacheinander 14., rettete sich 1995 nach dramatischen Siegen gegen punktgleiche Großbardorfer und Coburger in die Relegation, wo die DJK den 1. FC Bamberg schlug. 1996 wurden die Schweinfurter 13., 1997 nochmals guter Siebter im Jahr der Meisterschaft der Würzburger Kickers vor dem WFV – sechs Plätze vor dem TSV Aubstadt. Es folgte die Ränge zehn und zwölf, ehe Herbert Herrmann seinen Hut nahm und sich die Jungs von der Bellevue im Sommer 2000 als 18. und Vorletzter womöglich für immer aus der Landesliga verabschiedeten.

Bis 2003 wurde man bis in die Kreisklasse (!) durchgereicht. 2009 gelang unter Spielertrainer Martin Schneider, dem wohl bekanntesten Fußballer der DJK, zumindest für eine Saison nochmal die Rückkehr in wenigstens die Bezirksliga. Nach dem Wiederabstieg spielen die Schweinfurter seit zehn Jahren eine solide Rolle in der Kreisliga.

Wir danken für das Gespräch und wünschen alles Gute!

„Gschichtli“ um Herbert Herrmann

Spieler Joachim „Joe“ Seufert erinnert sich:

* Busfahrer als Ersatzkeeper:

Beim Spiel in Thiersheim kamen wir mit dem letzten Aufgebot an, hatten keinen Ersatzkeeper dabei. Herbert sagte kurzfristig zu unserem Busfahrer Thomas „Hü“ Hübner, er solle auf die Bank gehen. Das Torarttrikot war etwas zu klein geraten, die Stutzen brachte er nicht über die Waden und die ausgeliehenen Fußballschuhe waren ihm auch zu klein. Darauf genehmigte sich Hü erstmal eine Bratwurst auf der Ersatzbank, worüber Herbert sichtlich nicht erfreut war. In der Pressekonferenz darauf angesprochen, wer denn der Ersatztorwart war, antwortere Herbert: „Unser Busfahrer“

* „Gestörter“ Italien-Urlaub:

Zum Relegationsspiel gegen Coburg fuhr ich selbst zurück, nach dem 0:3 mussten wir nochmal gegen Großbardorf ran, da holte mioch Herbert vom Laggo Maggiore ab, wir gewannen 7:5. Meine vier Töchter, damals 3 bis 10 Jahre alt, wollten unbedingt mit, blieben dann aber doch bei meiner Frau in Italien. Zum letzten Spiel gegen den FC Bamberg fuhr ich mit der Familie einen Tag eher aus dem Urlaub nach Hause. Wir gewannen 2:1 und blieben 1995 in der Landesliga.

* Wodka zur Pause:

Beim letzten Saisonspiel in Thiersheim wurde das Pausengetränk für einige Spieler mit Wodka gemischt, wovon die Funktionäre nichts wussten.

* Fußballer auf der Ski-Piste:

Ski-Freizeit und Training-Vorbereitung in Österreich in Kühtai: Unsere erste Einheit entlang der Ski-Piste. Skifahrer kamen den Berg herunter, wir machten Steigerungsläufe am Rande der Piste in Fußballmontur, was für einige verwirrte Gesichter sorgte.

* Training im Tiefschnee:

Ebenfalls Ski-Freizeit und Training-Vorbereitung in Österreich: Nachdem der Skitag vorbei war und wir rund 45 Minuten Busfahrt in Richtung Hotel hinter uns hatten, ließ Herbert anhalten, unsere Frauen mussten sich gut eine Stunde im Bus die Zeit vertreiben und wir Spieler haben bei 30 Zentimter Tiefschnee trainiert.

* Legendäre Hüttenabende:

Auch legendär waren die Hüttenabende, wo Miss Steinplatte oder Mr. Hatting und andere mit Spielchen am Abend gekürt wurden. Nachts erfolgte meistens eine Schlitten-Abfahrt ins Hotel. In der jüngeren Vergangenheit wurde in Sölden auch schon mal die letzte Ski-Abfahrt ins Tal in Shorts absolviert.

Erinnerungen an ein DJK-Traumpaar

Schweinfurts kongeniales Duo Herrmann/Horling

SCHWEINFURT – In den 80er und 90er Jahren war die DJK Schweinfurt fester Bestandteil der Landesliga Nord. Fest verbunden ist die erfolgreiche Zeit mit den Namen eines Duos: Trainer Herbert Herrmann und Abteilungsleiter Peter Horling. Beide spielten früher schon zusammen an der Bellevue, als kongeniales Duo im Sturm. Beide verstarben 2015 jeweils an einer Kreberkrankung.

Genau 30 Jahre ist es her, als die Jugendkraftler als Vizemeister hinter den Würzburger Kickers (damals mit Bernd Hollerbach als aufstrebenden Spieler) ein Aufstiegsspiel zur Bayernliga bestreiten durften, das sie leider vor nur 200 Zuschauern (andere Quellen sprechen gar von 150) in Feuchtwangen gegen den SV Lohhof verloren. Es war erst die 3. Landesliga-Saison für die DJK nach dem Aufstieg aus der Bezirksliga, vor der Runde verließen mit Uwe Herrmann (Vestenbergsgreuth) und Mathias Bohn (Studium in Hannover) zwei Leistungsträger den Verein.

Wichtige Neuzugänge waren Frank Halbig (Wülfershausen), Hubert Weth (Gänheim) und Keeper Erwin Arnold (Burgpreppach). „Das man trotz der Abgänge eine gute Rolle spielen könnte, deutete sich schon in der Vorbereitung an. Bei der Stadtmeisterschaft gewann die Hermann-Elf gegen den FC Schweinfurt 05 (mit Albert, Häcker, Wölfling, Drenkard, Mauder, Weiß, Schürer) von Werner Lorant“, weiß Vereinschronist Dr. Thomas Horling, der Sohn von Peter Horling.

Der Start aber ging richtig in die Hose: nach drei Spieltagen hatte man 1:5 Punkte und 4:11 Tore, kassierte jeweils fünf Gegentreffer in Kronach und in Trebgast. Doch danach gelangen bis zur Winterpause 25:3 Punkte, was Platz zwei hinter den Würzburger Kickers bedeutete.

Uwe Herrmann kehrt in der Winterpause aus Vestenbergsgreuth zurück. Zum Rückrundenauftakt fand das Spitzenspiel bei den Würzburger Kickers statt, es endete 1:1. Joe Seufert wurde Torschützenkönig, traf in 413 Landesligaspielen insgesamt 262 mal.

Peter Horling war von 1979 bis 1999 Fußball-Abteilungsleiter, Herbert Herrmann war Trainer von 1979 bis 1998 (mit Unterbrechung in der Landesliga-Saison 83/84).

„Auch wenn viele ohne Herbert Herrmann das Auseinanderbrechen prophezeit hatten, gelang in der Saison 98/99 mit Udo Romeis als Trainer noch einmal der Klassenerhalt in der Landesliga“. weiß Dr. Thomas Horling. Joe Seufert wurde danach Abteilungsleiter. Nach dem Abstieg wurde die Mannschaft von 2000 bis 2003 bis in die Kreisklasse durchgereicht. Nach drei Abstiegen in Folge. Jürgen Schmitt, Charles Calhoun oder Dominik Ruh hießen die Trainer.

Erst als der vielfache Bundesliga-Spieler Martin Schneider seinen Heimatverein übernahm, ging es wieder aufwärts. 2019/10 spielte die DJK Schweinfurt sogar ein Jahr lang nochmals in der Bezirksliga. Unter Schneiders Nachfolgern Klaus Schuler und nun Domini Nastvogel ist man zumindest wieder ein fester Bestandteil der Kreisliga. Aber die Zukunft könnte hart werden, fehlen doch augenblicklich sowohl A- als auch B-Jugend.

Aber ob sowas wie Landesliga nochmal kommen kann? „Sagen wir es so: In dieser schnellebigen zeit und auch mit der veränderten Einstellung von Jugend und aktiven Spielern zum Fußball, auch das gesamte Umfeld, was dazu gehört mit Trainern, Betreuern, Vorstand und mehr, glaube ich eher nicht daran. Aber man soll nie nie sagen“, so Joachim Seufert.

Er erinnert sich an das Duo Herrmann/ Horling…

Wie beide so waren?

Seufert: Als ich 1981 kam, waren die beiden schon DAS Team, mit Kassier Heinz Reiher das Dreigestirn. Das waren die Macher, die viel bewegt haben. Herbert war für das Sportliche verantwortlich, Peter für alles andere. Herbert hat immer gesagt, er brauche den oder den Spieler, Peter musste das dann auf die Reihe bringen.

Ihre Bedeutung beim Höhenflug?

Seufert: Sie hatten die Hauptverantwortung. Herbert fing als Trainer ja bei der Jugend an, aus der schafften später fünf, sechs Mann den Sprung in die erste Mannschaft und bildeten dort lange Jahre den Stamm.

Was zeichnete beide aus?

Seufert: Herbert war immer für jeden Spieler da, zu jeder Zeit, Tag und Nacht. er kannte von jedem die Stärken und auch die Schwächen. Er wusste immer, wen er wo aufstellt, was der Mannschaft am meisten bringt. Peter hat sich um alles andere gekümmert, das Drumherum, das Organisatorische gemacht. Auch er hat für die DJK gelebt und für den Erfolg alles gegeben.

War absehbar, dass es ohne beide abwärts geht?

Seufert: Ich glaube schon… Bei anderen Vereinen ist das ja auch oft so, wen jemand nach so langer Zeit aufhört. Es ging ja nicht gleich runter. Unter Udo Romeis schafften wir im ersten jahr noch den Klassenerhalt. Aber wenn Urgestein aufhören, ist das schwer auf die Reihe zu bringen.

Am Ende ging es dann auch oft ums Geld. Und Schweinfurt war ja das Armenhaus in der Landesliga, wenn man gehört hat, was Spieler in Oberfranken so bekommen haben.

Gab´s Versuche, sie umzustimmen?

Seufert: Klar. Auch wenn es sich länger schon abgezeichnet hatte, dass Herbert als Trainer aufhört. Als Spieler haben wir nicht alles mitbekommen, aber es gab anscheinend ein paar Probleme mit dem Hauptverein. Peter hat dann ja ein Jahr danach aufgehört.

Das Verhältnis der beiden?

Seufert: Sie waren an sich gut befreundet, zum Schluss aber anscheinend nicht mehr so sehr. Die beiden Ehefrauen, die auch gut miteinander auskamen, konnten das gar nicht verstehen. Aber was da genau der Grund für ein Zerwürfnis war, das weiß ich nicht.

Wie war das Wiedersehen 2010, 20 Jahre nach der Vize-Meisterschaft in der Landesliga?

Seufert: In Poppenhausen waren so ziemlich alle da, als wir gegen eine Werntal-Auswahl spielten und 8:0 oder so gewannen. Vorher gab´s schon mal ein Freundschaftsspiel gegen die FTS in Schwemmelsbach, als uns Herbert betreut hat. Da gewannen wir 12:3 oder so und Spieler wie thorsten Selzam oder Frank Halbig, die früher bei beiden Vereinen aufliefen, spielten je eine Halbzeit für jeden Verein.

Hätte die DJK Schweinfurt unter Herbert Herrmann noch ein paar Jahre die Landesliga halten können?

Seufert: Ich glaube, es wäre schwierig gewesen, vor allem da die finanziellen Mittel bei der DJK in keinster Weise für Landesliga-Fußball damals wie auch heute ausreichten. Auch die Einstellung der Spieler zum Fußball hat sich in den letzten Jahren doch deutlich verändert.

Joachim Seufert oder: „Jo, Du kannst nix dafür!“

In seinem Buch „Grün-Weiße Schnüdel – 100 Jahre FC Schweinfurt 05“ berichtet Autor Michael Horling in einem eigenen Kapitel über seine Erlebnisse mit Joachim „Joe“ Seufert.

0:6 gegen Duisburg. Ewald Lienen obenauf, der FC 05 unten. Schlimme Tage für unterfränkische Fußball-Fans. Aber der Autor dieser Zeilen war nicht daran schuld. Wie ihm ein Fans sogar gleich nach der Pleite gegen den MSV und 0:8 Punkten zum Zweitligastart 1990 (aus denen wenig später üble 0:20 werden sollten) versicherte.

„Ey, Jo, du kannst nix dazu!“, klopfte dieser Anhänger dem damaligen Jungjournalisten nach der Pressekonferenz auf die Schulter. Die Medienräume befanden sich damals schon dort, wo ungefähr auch die Umkleidekabinen zu vermuten waren. Nämlich im Tribünengebäude. Und von der frischen Dusche herkommend schien der leicht geknickte Kamerad den Verfasser dieses Textes auch zu vermuten.

Eine Verwechslung, ganz klar. „Jo“, das war Joachim Seufert, der damals eingewechselte offensive Mittelfeldmann. Relativ groß und hager, ein bisschen so ausschauend wie der verwunderte Reporter, der zum damaligen Zeitpunkt für die Stadionzeitung verantwortlich war. „Ey, Jo, du kannst nix dazu!“ Sprach´s und marschierte gleich weiter.

Der echte „Jo“, der damit gemeint war, ist heute als Großbäcker bekannt, drückte über lange Jahre als Landesligaspitzenfreistoßtorschütze (das Wort des Jahres 2005?) der DJK Schweinfurt seinen Stempel auf und wagte 1990 für ein halbes und leider erfolgloses Jahr den Sprung über die Niederwerrner Straße in die auffangbereiten Arme des FC 05.

Steckbrief

Person: Joachim Seufert

Geb-Datum 26.04.1962

Geburtsort Schweinfurt

Land D

Wohnort Schweinfurt

Größe cm 186

Gewicht kg 81

Spitzname Joe

Familienstand verheiratet

Anzahl Kinder 4 Töchter, 5 Enkel

Beruf Bäcker- und Konditormeister, Fachlehrer Berufsschule

Hobbies Fußball, Garten, Backen

Starker Fuß Links

Lieblings-Position Offensives Mittelfeld hinter den Spitzen

Größte Erfolge Torschützenkönig in der Landesliga, Platz 2 mit der DJK Schweinfurt, Aufstiegsspiel zur Bayernliga, Bayerische Vize-Hallenmeister, 6 Partien in der 2. Bundesliga für Schweinfurt 05.

Auf den verschiedenen Fotos:

Gruppenbild mit Pele (Mitte) in Amerika. Wer findet Joe Seufert? Und irgendwo auf dem Foto soll auch Bruno Labbadia sein…

Joachim Seufert mit dem 44-fachen Nationalspieler Andreas „Ander“ Kupfer aus Schweinfurt

Joachim Seufert mit 17 Jahren vor dem Flug zu Pele in die USA

Joachim Seufert 1979 mit Pele in den USA

Joachim Seufert wird vom damaligen Bundesligatrainer Klaus Schlappner geehrt als Torschütze.

Joachim Seufert (hinten links) mit der A-Jugend der DJK Schweinfurt.

Ein Zeitungsausschnitt mit einem Bild der damaligen DJK-Torjäger.

Joachim Seufert bei der Vorstellung als Neuzugang 1990 beim Zweitligisten FC Schweinfurt 05.

Joachim Seufert bei seiner Vorstellung im Schnüdel-Express 1990

Joachim Seufert in Aktion im Jahr 1992

Mit Seufert´s Backhaus gab Joe Seufert Tipps an in der lokalen Wochenzeitung.

Ein Zeitungsausschnitt nach einem Sieg gegen den FC Sand

Der Zeitungsbericht, als Joachim Seufert Fußball-Abteilungsleiter der DJK Schweinfurt wurde

Es war 2007, als die DJK Schweinfurt, dem Joe eine Doppelseite in ihrem Bellevue-Journal widmete.

Joachim Seufert anno 2020, gecillt in seinem Haus sitzend.

DJK-Trainer Herbert Herrmann sorgte stets für gute Laune.

Nach dem Sieg bei der Stadtmeisterschaft: Rechts hinten Abteilungsleiter Peter Horling, der Zweite von links Trainer Herbert Herrmann

Der Zeitungsbericht, als Joachim Seufert Peter Horling als Fußball-Abteilungsleiter der DJK Schweinfurt ablöste

Ein Mannschaftsbild der DJK Schweinfurt mit Trainer Herbert Herrmann (hinten rechts)

Der Zeitungsbericht zum Abschied von Herbert Herrmann im Jahr 1998

Der Zeitungsbericht vor einem Stadtderby der DJK gegen die FTS

Vorbericht vor dem denkbaren Aufstieg der DJK Schweinfurt in die Bayernliga anno 1990 – verfasst von Thomas Horling, dem Sohn des damaligen Fußball-Abteilungsleiters

Der Vorbericht aus der Zeitung vor dem Pokalspiel der DJK gegen den FC 05

Zeitungsbericht von der Niederlage der DJK Schweinfurt im Bayernliga-Aufstiegsspiel gegen den SV Lohhof

Zeitungsbericht von der Niederlage der DJK Schweinfurt im Bayernliga-Aufstiegsspiel gegen den SV Lohhof

Zeitungsbericht vom Sieg der DJK Schweinfurt bei der Stadtmeisterschaft gegen den klar favorisierten und bestens besetzten FC 05.

Das Bild mit den fünf Frauen zeigt Joachim Seuferts Töchter Sina, Lisa, Nina und Mona sowie Ehefrau Birgit.

Joe´s Dreamteam

Tor:

Klaus Schuler: Unser ersten Landesliga-Torwart. Hatte immer mal wieder kleine Ausraster, was bei einem klasse Torhüter einfach dazu gehört.

Feld:

Matthias Seufert: Machte mit fairen Mitteln und seiner Schnelligkeit jeden Stürmer nieder. Musste aber auch schon mal vom Trainer zum Spiel abgeholt werden, da die Nacht sehr lang war und er den Treffpunkt nicht mehr wusste.

Joachim Schöner: Der Turm in der Defensive, ein harter, aber fairer Abwehrspieler, der auch immer mal für ein Kopfballtor gut war.

Peter Paul Dürr: Unser Ami, fit von Kopf bis Fuß, ein überragender Vorstopper, zu Bezirksligazeiten fuh er mal nach Neustadt/Aisch statt nach Bad Neustadt…

Alexander Neuhauser: Ein technisch versierter Libero mit Übersicht, an ihm war fast kein Vorbeikommen möglich. Mit seiner ruhigen und umsichtigen Art war er ein Garant auch im Spielaufbau.

Michael Fery: Ein knüppelharter Mittelfeldrackerer, schonte sich und den Gegner nicht. Zog sich in Helmbrechts mal einen Knöchelbruch zu, lag auf der Heimfahrt im Bus mit alkoholischer Betäubung im Mittelgang: Bei der wintervorbereitung verirrte er sich schon mal mit dem Schlitten.

Hubert Weth: Dribbelkünstler und Vorbereiter, ist ausgestiegen und jetzt Klosterbruder Martin.

Peter Behr: Er benötigte kein Aufwärmen, seine Solovorstöße waren gefürchtet. Er liebte das Felsenlabyrinth und die Natur in Oberfranken, wofür er schon mal gerne auf Fußball verzichtet hätte.

Uwe Herrmann: Der Trainersohn, ein leidenschaftlicher, technisch versierter Fußballer mit Torgarantie, leider schon verstorben.

Martin Wunderlich: Unser wichtigster Spieler und meine Absicherung nach hinten. Er verausgabte sich im Spiel bis zum Letzten, am Wochenende und beim Training. War damals der beste „Sechser“ in der Landesliga.

Joe Seufert: In meinem Dreamteam spiele ich natürlich auch mit.

Ersatzbank:

Andreas Fenn: Ein Stoßstürmer, bei dem ein Blickkontakt genügte – und ich wusste, wie er den Ball in den Lauf wollte. Und dann ging die Post ab.

Helmut Wehner: Ein Kopfball-Ungeheuer, ein Wühler im Strafraum.

Günter Weber: Ein hervorragender Libero mit Übersicht, zweikampfstark, hart im Geben und im Nehmen, veriabel und deshalb im gesamten Defensivbereich einsetzbar.

Frank Halbig: Herbert Herrmann mahnte ihn immer, die Mittellinie nicht zu überqueren. Denn was er hinten gut machte, machte er vorne wieder zunichte.

Uwe Koch: Ein genialer Mittelfeldstratege

Matthias Bohn: Ein Sturmtank auf der Außenbahn, seine Sprints hatten es in sich, aber seine Erholung davon dauerte bei ihm entsprechend.

Seuferts Highlights

413 Landesligaspiele mit 262 Toren

1978 A-Jugend beim FC 05 gegen Herzogenaurach mit Lothar Matthäus

1979 Teilnehmer in der Fußballschule in New York mit Pele. Mit dabei: Bruno Labbadia. In Amerika dabei: Uwe Seeler, Lothar Emmerich oder Stan Libuda

1983 und 1987 Meister der Bezirksliga Ost

1987 Unterfränkischer Meister im Hallenfußball, Bayerischer Vizemeister nach Endspiel-Niederlage gegen den FC Augsburg mit Armin Veh. Absage an den FCA, der an einer Verpflichtung interessiert war.

1989 Stadtmeister mit Sieg gegen den FC 05 („danach bat Schnüdel-Trainer Werner Lorant gleich nach der Siegerehrung seine Mannschaft zu einer Laufeinheit…“)

1990 Torschützenkönig der Landesliga Nord mit 28 Treffern

1990 Wechsel zu Zweitligist Schweinfurt 05

1991 3:1-Sieg im Testspiel im Februar gegen Zweitligist FC 05

1992 Torschützenkönig der Landesliga Nord mit 25 Treffern

2006 beim wichtigen Kreisligaspiel gegen den SC Hesselbach wechselt sich Trainer Joe Seufert mit 44 Jahren selbst ein und erzielt in letzter Minute den 3:2-Siegtreffer