Der Club aus NÃ¼rnberg und die MÃ¼nchner LÃ¶wen sind beim Main Soccer Cup 2020 dabei

DITTELBRUNN – Der Main Soccer Cup ist eines der bestbesetzen Nachwuchsturniere in der Region Mainfranken. Im Jahr 2020 findet das Turnier in der Halle des Marienbachzentrum in Dittelbrunn in Kooperation mit der SpVgg Hambach an folgenden beiden Tagen statt.

Samstag, 11.01.20 U13 Junioren 9 – 17 Uhr

Sonntag, 12.01.20 U15 Junioren 9 – 17 Uhr

Das Teilnehmerfeld umfasst unter anderem wieder viele Bundesligamannschaften und Traditionsvereine.

So spielen mit:

Bei der U13:

Spvgg Hambach, SV Wehen-Wiesbaden, Neckarsulmer Sportunion, 1. FC Nürnberg, Hassia Bingen, FSV Zwickau, FSV Frankfurt, 1. FC Schweinfurt 05, FC Ingolstadt 04, Stuttgarter Kickers, KSV Baunatal, TSV Großbardorf.

Bei der U15:

Spvgg Hambach, Rot-Weiß Erfurt, TSV 1860 München, SV Wehen-Wiesbaden, Eintracht Braunschweig, Kickers Offenbach, 1. FC Schweinfurt 05, FC Ingolstadt 04, Stuttgarter Kickers, SC Paderborn, FSV Frankfurt, Dynamo Dresden.