Die FTS wurde entthront: Bergrheinfeld siegt beim eigenen BWG-Cup

BERGRHEINFELD – Rundum-Bande, acht Teams aus der Region von der Landesliga bis zur Kreisklasse, der erste Tag (Abend) nach dem Weihnachtsfest – kein Wunder, dass da die Bergrheinfelder Sporthalle mal wieder bis auf den letzten Platz gefüllt war beim diesjährigen BWG-Cup am Freitag. Am Ende siegten – ziemlich überraschend – die Hausherren!

Mit der DJK Schwebenried-Schwemmelsbach und den Freien Turnern Schweinfurt waren die zwei Landesligisten, die in den letzten Jahren hier schon gewonnen hatten, natürlich favorisiert. Die FTS verteidigte 2018 den Titel von 2017. Beide setzten auch diesmal mächtig große Ausrufezeichen. Anfangs. Um dann vom gastgebenden Bezirksligisten „gekillt“ zu werden…

Vorrundengruppe A:

Die Freien Turner Schweinfurt ließen es gegen Kreisklassist TSV Grafenrheinfeld gleich mal mächtig klingeln, vor allen Niklas Saal und Dominik Popp trafen nach Belieben. Während Gastgeber TSV Bergrheinfeld sich ebenfalls gegen einen Kreisklassisten sehr schwer tat und erst recht spät durch Jonathan Staude zum Ausgleich gegen den TV Oberndorf kam, den Christoph Holzheid in Führung schoss. Danach fertigte die FTS den TVO ebenfalls mit 7:0 ab und sicherten sich so schon das Halbfinale. Bergrheinfeld gewann das immer grüne Derby locker und lässig gegen Grafenrheinfeld und konnte sich so zum Abschluss sogar eine wohl knappe Niederlage gegen die Schweinfurter erlauben – wie aber nicht eintrat: Man trennte sich mit einem 2:2. wonach sicherlich noch niemand an ein späteres Wiedersehen im Finale dachte. Oberndorfs 5:1 gegen Grafenrheinfeld war so nicht mehr ausreichend für Gruppenplatz zwei. Grafenrheinfeld schloss als Letzter ab und verlor später auch noch die Partie um Platz sieben gegen die in Gruppe B punktlosen, sich dort aber weitaus besser verkaufenden Heidenfelder.

Vorrundengruppe B:

Dieser TSV Heidenfeld ließ zum Auftakt die DJK Schwebenried-Schwemmelsbach nur hauchdünn mit 1:0 gewinnen, womit der Goldene Torschütze Marcel Kühlinger sich auch noch eine Flasche Sekt sicherte. Deutlicher wurde es zwischen dem TSV Gochsheim und dem SC Hesselbach, überraschender Weise aber schlug der Kreisklassist den Bezirksligisten mit 5:1 und ebnete so den Weg ins Halbfinale. Gochsheim ging durch Yannick Sprenger zwar in Führung, doch der SC schlug zurück. Clemens Haub überwand Daniel Meusel gleich zwei Mal. Der Offensivmann hütete am Freitagabend das Gochsheimer Tor. Gegen Heidenfeld gewann der Bezirkligist danach knapp, doch das 0:5 gegen Schwebenried bedeutete das Aus. Die DJK marschierte mit drei Siegen unter die letzten Vier, schlug auch Hesselbach klar mit 6:1. Der SC holte sich mit dem finalen Erfolg gegen Heidenfeld Rang zwei vor Gochsheimern, die im Match um Rang fünf dann wenigstens gegen den TV Oberndorf mit 3:2 erfolgreich blieben.

Die Halbfinals:

Locker, lässig, leicht setzten sich die Freien Turner Schweinfurt zunächst gegen den SC Hesselbach durch. Beim 4:0 trafen Felix Lehfer, Fabian Reith, Dominik Popp und Julius Herrmann. Weitaus enger ging es danach zwischen der DJK Schwebenried-Schwemmelsbach und den Gastgebern aus Bergrheinfeld zu. Tino Kummer und Fabian Lichtlein netzten für den Landesligisten ein, der bereits mit 2:0 führte. Doch dann kippte die Partie und sorgten für den TSV Jens Hart, Felix Seufert und Sebastian Werner noch für den unerwarteten Sieg. Alle Bergrheinfelder Tore fielen in den letzten zwei Minuten, Harts Treffer zehn Sekunden vor dem Ende. Da kochte die mit 500 Fans ausverkufte Halle. „Das war Rekordbesuch. Wir wurden auch komplett ausgetrunken“, so Ralf FRiedrich von der Abteilungsleitung der Gastgeber.

Die Finalspiele:

Platz drei ging zunächst an die DJK Schwebenried-Schwemmelsbach, die sich für das 2:3 im Halbfinale mit dem selben Resultat revanchierte, die diesmal aber weit mehr Mühe hatte als im Gruppenspiel, um den SC Hesselbach zu schlagen. Dann kam es zum Showdown, ab kurz nach 21 Uhr standen sich abermals die Freien Turner Schweinfurt und der TSV Bergrheinfeld gegenüber. Rund zwei Stunden zuvor zeigten die Gastgeber ja schon, dass sie durchaus mithalten können mit dem Landesligisten. Und diesmal wurde es sogar ein grandioser Erfolg, den Linus Schneider mit seinem Goldenen Tor sicherte. Dieses 1:0 fiel früh. Die letzten zwei Minuten „hatte die FTS auch viel Pech mit Schüssen drüber oder als der Ball auf der Linie geklärt wurde“, gibt Friedrich zu.

Bester Torschütze des Turniers wurde der Schwebenrieder Marcel Kühlinger mit acht Treffern, zum besten Spieler wählten die Verantwortlichen Dominik Popp von den Freien Turnern Schweinfurt, dem sieben Tore gelangen. Bester Keeper wurde Daniel Eberlein vom TV Oberndorf-Schweinfurt.

Das Turnier war mit 500,00 Euro Prämie des Sponsors BWG Bau GmbH dotiert. Weitere Turniere stehen in Bergrheinfeld am Samstag und Sonntag an: Am 28. Dezember findet die beliebte Dorfmeisterschaft statt – mit zehn Mannschaften. Turnierbeginn ist um 15.30 Uhr.

Den Abschluss der Turniertage bildet schließlich am Sonntag, 29. Dezember, der „Roth Bier Seni Cup“. Hier streiten A-Seniorenmannschaften um den Turniersieg. Turnierbeginn ist um 15.30 Uhr.

Gespielt wird auch bei allen anderen Turnieren in der traditionellen Form mit der beliebten Rundum-Bande.

Übrigens war es laut Ralf Friedrich trotz aller Begeisterung für das Turner schwer, überhaupt acht Mannschaften zusammen zu bekommen. Man hatte rund 30 Teams angeschrieben, „doch viele Teams wollen im Winter einfach Pause machen, es wird immer schwerer. Früher stapelten sich bei uns die Bewerbungen!“ Lange hatte man nur sieben Vereine für´s Feld, erst die Heidenfelder zusage rettete zwei Vierergruppen…

