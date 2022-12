Höhenflüge für sechs Ex-Schnüdel: Warum hat das beim FC 05 nicht hingehauen?

SCHWEINFURT / ERFURT / ULM – Man darf gespannt sein, wie viele Fans am Samstag den Weg ins Sachs–Stadion finden, wenn der kriselnde FC Schweinfurt 05 seine Regionalliga-Heimpartie gegen Schlusslicht SV Heimstetten bestreitet. Mutmaßlich weit weniger als 2875 oder gar 3923.

Letztere Zahl ist die der Zuschauer vergangenen Samstag im Erfurter Steigerwaldstadion, als sich der FC Rot-Weiß mit einem 6:2 gegen Babelsberg an die Tabellenspitze der Regionalliga Nordost schoss. Und dort blieb, weil die bisherige Nummer eins, der Berliner AK, am Mittwoch sein Nachholspiel zuhause gegen Lok Leipzig verlor.

In dieser Regionalliga geht´s heiß her. Nach 14 von 34 Spieltagen können sich mindestens noch acht Mannschaften Hoffnungen machen auf die Meisterschaft. Auch Chemnitz mischt noch mit, ebenfalls Cottbus, der Tabellenzweite, der am Sonntag in Erfurt gastiert. Das einst mal fast 50.000 Zuschauer fassende Steigerwaldstadion bietet heute Platz für 18.711 Fußballfreunde. Das Schlagerspiel dürften wohl einige tausend besuchen…

Die Zahl 2875 meldete der SSV Ulm beim 4:1 gegen Mainz 05, zweite Mannschaft. In der Regionalliga Südwest steigt der Meister ja direkt auf (während der aus dem Nordosten gegen den Titelträger aus Bayern ran muss, Würzburg oder Unterhaching). Die Ulmer haben bereits sieben Punkte Vorsprung auf Verfolger Steinbach Haiger.

Warum diese Auflistung mit gerade Erfurt und Ulm im Fokus? Weil bei diesen beiden Tabellenführern insgesamt vier einstige Schnüdel spielen, auf die man beim FC 05 keinen Wert mehr legte. Der 22 Jahre alte Aaron Frimpong Manu stand beim Erfurter Sieg in der Innenverteidigung. In Schweinfurt legte man auf seine Dienste nur selten Wert, bei der 2:3-Niederlage in Buchbach in der Corona-Saison erzielte er immerhin ein Tor, kam ansonsten im Liga-Pokal zum Einsatz plus in den Play-offs gegen Aschaffenburg, als es um nichts mehr ging.

Noch weniger Spuren hinterließ Philipp Maier in Unterfranken. Der 28-Jährige ging nach ganz wenigen Partien nach Ulm – und traf beim 4:1 gegen Mainz nun zwei Mal. In der Dreierkette der Schwaben hinten: Lamar Yarbrough (26), der in Schweinfurt wenige echte Bewährungschancen bekam und dann aussortiert wurde. zu schwach für den FC 05, stark genug für Tabellenführer Ulm? Beim SSV bestritt mit David Grözinger (23) noch ein Ex-Schnüdel 13 Saisonpartien…

Luis Zwick (28) hütet jetzt den Kasten der schon angesprochenen Berliner, musste in 14 Partien erst ein Dutzend Mal hinter sich greifen. Trotz seines einst krassen Fehlers beim Aufstiegs-Heimspiel gegen Havelse vermissen die 05er derzeit einen routinierten Keeper. Gehalten hätte der FC dagegen gerne Thomas Haas (24), aktuell mit zwei Toren in 20 Partien Leistungsträger der Würzburger Kickers, die jüngst vor offiziell 2236 Fans Eichstätt schlugen. So viele Zuschauer begrüßen die Schweinfurter aktuell in fünf bis sechs Spielen zusammen…