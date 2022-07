Schnüdel gegen Geedorf – das gab´s schon mal ganz kurios in einem Pflichtspiel vor fast zehn Jahren…

GEESDORF / SCHWEINFURT – In Pokalrunde zwei muss Fußball-Regionalligist FC Schweinfurt 05 mutmaßlich am 16. August zu Bayernliga-Aufsteiger FC Geesdorf. Wer nun denkt, dass es dieses Aufeinandertreffen in einem Pflichtspiel bislang noch nicht gab, der täuscht sich. Exakt am 9. März 2013 spielten diese so ungleichen Teams um Punkte. In Schweinfurt.

Nun gut, in Geesdorf natürlich auch. Das bereits am 9. September 2012. 1:1 hieß es damals in dem kleinen Dorf nahe Wiesentheid, als die Schnüdel mit den erwarteten Jungs antraten. Christoph Saballus im Tor, vor ihm Serdar Hacimüftüoglu, Constantin Brach, Felix Reich, Fabian Breunig, Robert Eibank, Oliver Wacker oder Pascal Sachs. Na klar, es war die Reserve des damaligen Bayernligisten.

Doch in der Rückrunde beim Wiedersehen im neuen Jahr fand das Schlagerspiel der beiden Spitzenmannschaften unter kuriosen Umständen auf einem Nebenplatz des Sachs-Stadions statt. Der spätere Meister und baldige Regionalligist setzte nämlich alle seine Stars ein. Peter Heyer, Sebastian Kneißl, Florian Hetzel, Erkan Esen,Stefan Seufert, Bastian Lunz und und und… An der Seite coachte Gerd Klaus. Unten mehr dazu.

In dieser Kreisliga spielten zahlreiche Teams, die es heute so nicht mehr gibt. Die SG Herlheim/ Zeilitzheim/ Kolitzheim, die sogar Dritter wurde. Waigolshausen und Theilheim waren noch eigenständig, ebenso die DJK Rieden und der VfL Kleinlangheim. Kirchschönbach spielte mit Prichsenstadt als SG, der TSV/DJK Wiesentheid 2 schaffte mit der Reserve den Klassenerhalt – und spielt heute – als Geesdorfer Nachbar – sogar mit der ersten Mannschaft nur noch in der A-Klasse.

Am Ende der Saison wurden die Schweinfurter ungeschlagen Meister, marschierten unter Trainer Martin Halbig danach sogar in die Landesliga durch, unter Nachfolger Ulli Baumann sogar in die Bayernliga, um nach dem direkten Wiederabstieg diese zweite Mannschaft komplett abzumelden. Ein Schritt, den bis heute die wenigsten Fans verstehen können. Waren es doch Akteure wie Martin Thomann oder Kevin Fery, die 2012/13 wertvolle Spielpraxis sammeln konnten.

Der FC Geesdorf ging als Vizemeister in die Relegation, schaltete erst in Weyer den FSV Krum aus, um dann in Wülfershausen dramatisch mit dem 3:5 gegen Großbardorf 2 den Aufstieg zu verspielen. Den holte man ein Jahr später nach mit Siegen gegen Forst und Reichenbach, marschierte dann weiter über die Landes- bis heute in die Bayernliga. Um nun wieder auf den FC 05 in einem Pglichtspiel zu treffen…

Hier der Bericht von damals:

Der FC 05 trat mit der Bayernligaelf in der Kreisliga an und verärgerte geschlagene Gäste aus Geesdorf

SCHWEINFURT – Schiedsrichter-Assistenten sind ab der Bezirksliga aufwärts vorgeschrieben. Doch nun bestritt Bayernliga-Tabellenführer 1. FC Schweinfurt 05 ein Pflichtspiel um Punkte ohne Linienrichter an der Seite. Wie das? Ganz einfach: Die Schnüdel setzten ihre komplette erste Mannschaft beim Kreisliga-Match gegen Geesdorf ein – und verärgerten damit die sich trotzdem wacker schlagenden Gäste.

Platz zwölf im Willy-Sachs-Stadion dient ansonsten eher zu Trainingszwecken. Passt ja irgendwie auch! Denn der gastgebende FC 05 veranstaltete darauf für seine Vorhaben eine Trainingspartie. An sich sollte die Bayernliga-Elf ja am Sonntag um Punkte in Trogen spielen. Doch das Match wurde schon am Donnerstag abgesagt. Also nutzte Trainer Gerd Klaus die Statuten und schickte seine erste Elf auf den sandigen Rasen, damit die vor dem Freitagabend-Schlager am 15.03. gegen Großbardorf im Rhtythmus bleibt. Klaus war sogar als Trainer auf dem Mannschaftsbogen verzeichnet. Martin Halbig, der etatmäßige Coach der U 23, stand darauf als „Betreuer“….

Unten geht´s weiter…

Und trotzdem lief es anfangs gar nicht am Schnürchen für die Hausherren. Im Gegenteil. Stefan Weigleins Schuss in den Winkel zum 1:0 für Geesdorf war ein echtes Tor des Monats. Die Gäste hätten in dieser Phase sogar noch nachlegen können. Als aber Simon Weiglein in der 27. Minute an Schweinfurts Keeper Christopher Pfeiffer bei seinem Schuss hängen blieb, da stand es bereits 1:1. Peter Heyer hatte getroffen, und zwar auf ganz kuriose Art: Erst wehrte Torwart Christien Deppisch den Ball an die Latte ab, von da sprang er Heyer wieder vor die Füße. Und drin war das Ding.

Jetzt ging´s so weiter: In der 34. Minute klärte Patrick Beuerlein vor dem einschussbereiten Stefan Seufert – jedoch so unglücklich, das das Leder zum Eigentor und zum 2:1 in die Maschen sparng. Beim 3:1 wenig später konnte Beuerlein den wirbelnden Martin Thomann nicht stoppen. Und vor der Pause fiel auch noch das 4:1: Diesmal im Anschluss an eine Ecke und aus dem Hintergrund durch FC 05-Kapitän Florian Hetzel.

Spätestens nach Peter Heyers 5:1 gleich nach dem Seitenwechsel, einem Abstaubertor feinster Prägung, war die Partie natürlich entschieden. Die Schnüdel wechselten, hielten aber dennoch das Tempo hoch, obwohl sie bereits am Morgen eine Trainingseinheit absolviert hatten. Sieben Minuten später fiel zwar das 5:2, wiederum durch Stefan Weiglein und nach einer Unachtsamkeit der Schweinfurter Hintermannschaft. Weitere Treffer aber fielen beinahe nur noch zugunsten des Tabellenführers, der durch Peter Heyers Kopfball (61. Minute) und Bastian Lunz´ Schuss (71.) noch Pfosten und Latte traf. Mit Kevin Fery und Benjamin Demel blieben zwei weitere Top-Leute der Schweinfurter auf der Ersatzbank.

Die Auswirkung des Ganzen: Der FC 05 (II) baute seinen Vorsprung auf die Gäste auf 16 Punkte aus, allerdings hat Geesdorf noch zwei Nachholspiele. Dennoch scheint das Titelrennen zu Gunsten der weiter ungeschlagenen Schweinfurter entschieden. Ganz dicht an die Geesdorfer kann aber der SV Herlheim-Zeilitzheim-Kolitzheim heranrücken. Dessen Trainer Stefan Scheidl schaute sich die erste Halbzeit an, fand das Einsetzen der Bayernliga-Crew zwar auch merkwürdig, hatte aber natürlich nichts gegen die Niederlage des direkten Rivalen auszusetzen…

Fußball-Kreisliga: FC Schweinfurt 05 II – FC Geesdorf: 5:2 (4:1)

Schiedsrichter Philip Hückmann (Sportfreunde Steinbach)

Zuschauer: 65.

Martin Halbig normal Trainer, diesmal aber nur Betreuer der Schweinfurter:

„Freilich ist da ein bisschen ein ungutes Gefühl dabei, das ist doch logisch. Aber wir haben ja letzte Saison auch mehrfach Prügel und viele Punkte abgezogen bekommen wegen des unerlaubten Einsatzes von Spielern. Da hat ja auch niemand danach gefragt, was wir davon halten. Und wenn wir mit fünf A-Jugendlichen in der U 23 antreten, dann müssen wir uns ja auch nicht dafür entschuldigen. So hat Gerd Klaus eben auf den Einsatz der Bayernliga-Mannschaft entschieden, und das haben alle zu respektieren. Allen Respekt aber vor unserem Gegner für ein sehr ordentliches Spiel. Geesdorf war super über 90 Minuten.“

Hassan Remeithi Trainer FC Geesdorf :

„Ich wusste nichts von der Regel, dass alle Spieler eingesetzt werden können. Als ich den Spielberichtsbogen gesehen habe, sagte ich zu meinen Jungs, dass Schweinfurt nicht umsonst mit der ersten Mannschaft gegen uns antritt. Die haben betsimmt Respekt gehabt, vielleicht sogar Angst. Denn wenn wir gewonnen hätten, hätten wir dank unserer Nachholspiele nach vorne sogar vielleicht noch was machen können. So bin ich sauer, weil wir Kreisliga spielen und nicht Bayernliga. Aber ich bin stolz auf meine Jungs. Wir hatten ja noch ein paar Möglichkeiten. Leider waren die ersten drei Gegentore Geschenke von uns.“

Rüdiger Mauder Sportdirektor des 1. FC Schweinfurt 05:

„Laut Paragraph 44, Absatz 4 dürfen wir als Bayernligist nach einer Schonfrist von zwei Tagen unsere Spieler der ersten Mannschaft einsetzen, die unter 23 Jahren sowieso. Ich verstehe zwar den Ärger der Geesdorfer. Wir aber haben eine Verantwortung gegenüber unserem Verein. Wenn wir einen Testspielgegner gefunden hätten, dann hätte die erste Mannschaft ein Freundschaftsspiel bestritten. So aber war es wichtig, im Rhtythmus zu bleiben. Spielpraxis ist besser als Training – und am kommenden Freitag haben wir ein ganz schweres Heimspiel gegen Großbardorf vor uns. Zumal wir uns innerhalb der Regularien verhalten haben.“

