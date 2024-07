Ganz großes FreiLandKino im Fränkischen Freilandmuseum Fladungen

FLADUNGEN – Mit „Das Kombinat“, „Das fliegende Klassenzimmer“ und „Das Nonnenrennen“ werden beim kultigen Kinoerlebnis in der Hofstelle aus Rügheim vom 26. bis 28. Juli wieder drei ganz unterschiedliche Filmhighlights der letzten beiden Jahre gezeigt – ein Dokumentarfilm, ein Familienfilm und zum Abschluss eine Komödie. Bei Snacks und kühlen Getränken kann man die Streifen jeweils nach Einbruch der Dunkelheit ab ca. 21.30 Uhr genießen.

Der Dokumentarfilm „Das Kombinat“ am Freitag begleitet über einen Zeitraum von neun Jahren das Kartoffelkombinat aus München auf seiner Reise von der idealistischen Idee zur größten solidarischen Landwirtschaft in Deutschland. Die Idee ist, übliche Produktionsmuster in der Landwirtschaft zu hinterfragen und eigene Wege im Gemüseanbau zu suchen. Doch der Weg dorthin ist steinig und plötzlich steht das Projekt kurz vor dem Scheitern.

Am Samstag flimmert „Das fliegende Klassenzimmer“, eine Neuverfilmung des Kinder- und Jugendklassikers von Erich Kästner über die Leinwand. Die dreizehnjährige Martina aus Berlin bekommt die Chance auf ein Stipendium für ein exklusives Internat in Südtirol. Als Martina in dem ländlichen Kirchberg ankommt, findet sie sich gleich in den Rivalitäten zwischen zwei verfeindeten Cliquen wieder. Eine bewegende Geschichte um Freundschaft, Feindschaft, Mut und Vertrauen.

Die französische Komödie „Das Nonnenrennen“ beschließt das Programm am Sonntag, 28. Juli: In einem kleinen Benediktiner-Kloster in der tiefsten Provinz Frankreichs haben es sich die Nonnen zur heiligen Mission gemacht, ein marodes Altersheim zu sanieren. Doch die einzig ersichtliche Geldquelle ist das Preisgeld des örtlichen Radrennens. Das Problem: Keine der frommen Damen sitzt fest im Sattel. Aber sie wissen sich zu helfen – und das nicht nur mit christlichen Mitteln.

Für die Filme ist eine telefonische Reservierung (täglich 9-18 Uhr unter 09778 / 91230) und Abholung an der Abendkasse bis 21 Uhr möglich. Eintritt 8 € regulär, 7 € ermäßigt, 5 € Kinder/Jugendliche 6-17 Jahre, 12 € kleine Familienkarte (1 Erw. mit Kindern oder Enkeln), 20 € große Familienkarte (2 Erwachsene mit Kindern oder Enkeln).Wer eine Jahreskarte für das Freilandmuseum besitzt, erhält freien Eintritt, wird aber gebeten, das Kinoticket vorab zu reservieren. Restkarten werden an der Abendkasse verkauft. Bei den Vorführungen gilt freie Platzwahl.

Filmprogramm im Überblick:

Freitag, 26.7. Das Kombinat, D 2023, FSK 0 Samstag, 27.7.Das fliegende Klassenzimmer, D 2023, FSK 0Sonntag, 28.7. Das Nonnenrennen, F 2022, FSK 6

Link zur Veranstaltung mit allen Informationen:

https://www.freilandmuseum-fladungen.de/de/veranstaltungen/ganz-grosses-freilandkino