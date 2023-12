Gartenbauvereins Obertheres spendete nach der alljährlichen Adventaktion 1100 Euro an die Schweinfurter Kindertafel

SCHWEINFURT / OBERTHERES – Die alljährliche Adventaktion des Gartenbauvereins Obertheres war auch in diesem Jahr von Erfolg gekrönt, zufriedene Gäste am Kirchplatz in Obertheres und eine Spende in Höhe von 1100 Euro, die in diesem Jahr der Schweinfurter Kindertafel zugute kam, sorgten für glückliche Gesichter.

Im letzten Jahr konnte sich Kiwi e.V. Würzburg über die Spende des Gartenbauvereins freuen, dieses Jahr ist die Schweinfurter Kindertafel e.V. als Empfänger der Spende vom Gartenbauverein ausgesucht worden. Der stattliche Betrag kam zustande durch den Verkauf von hausgemachten Speisen und Getränken und zum Großteil durch den Verkauf von Strickwaren.

Die Vorsitzende des Gartenbauvereins Obertheres, Frau Karin Manger, konnte in ihrer Facebook Gruppe „Socken für ein Lächeln“ von den bundesweiten Mitgliedern der Gruppe zahlreiche Spenden von handgestrickten Socken, Schals, Tüchern und Handstulpen sammeln, die dann am 1. Advent verkauft wurden. Alle Damen haben Material und Arbeitsleistung unentgeltlich gespendet und bereits zugesagt, auch im kommenden Jahr wieder das Projekt zu unterstützen. Hier gilt es ein großes Dankeschön für diesen Einsatz auszusprechen.

Jürgen Schmitt, Kassier und Schriftführer des Gartenbauvereins, hat mit hausgemachten Speisen und Getränken für das leibliche Wohl gesorgt und zusammen mit zahlreichen ehrenamtlichen Helfern die Gäste verköstigt und zum Erfolg der Aktion beigetragen. Auch eine Spende der Familie Viernekes aus Obertheres, die an diesem Sonntag ihren Honig aus eigener Produktion und Zusatzprodukte verkauften, hat das Gesamtergebnis abgerundet.

Bei der Spendenübergabe an die Schweinfurter Kindertafel, vertreten durch den Vorsitzenden Stefan Labus, konnten Karin Manger und Jürgen Schmitt vom Gartenbauverein Obertheres wunderbare Eindrücke über die Arbeit der Tafel sammeln. In beeindruckender Weise stellte Herr Labus die unglaublich umfassende Arbeit der ehrenamtlichen Helfern der Tafel vor. Die vielfältigen Projekte der Schweinfurter Kindertafel ließen keine Zweifel offen, dass die Spende in beste Hände übergeben wurde.

Die bei der Adventaktion in Obertheres nicht verkauften Socken und Schals hat Herr Labus überreicht bekommen für den Stand der Kindertafel auf dem Schweinfurter Weihnachtsmarkt. Am Stand der Schweinfurter Kindertafel auf dem Marktplatz in Schweinfurt gibt es bis 23.12. Socken, Schals und weitere Strickwaren, deren Erlös zu 100 Prozent den Projekten der Tafel zugute kommt.

Alle Beteiligten haben aus dieser Aktion das Fazit gezogen, dass Ehrenamt Spaß macht, wichtig ist und hilft.

>>> Mehr von dieser Redaktion lesen >>>