Gartenzwerge erschraken: Pkw kommt im Garten zum Stehen

BAD BOCKLET – Eine Opel-Fahrerin befuhr am Dienstagabend, kurz vor 20.00 Uhr, zusammen mit ihren beiden Enkelkindern die Federgasse von Roth a.d. Saale in Richtung Steinach.

Beim Befahren des Verbindungsweges geriet die Dame aus bisher unbekannter Ursache auf die linke Fahrbahnseite, erfasste ein Stahlrohr einer Schranke und kam letztendlich im Garten eines Anwohners der Federgasse zum Stehen.

Die Corsa-Fahrerin wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus in Bad Neustadt gebracht. Ihre Enkelinnen blieben glücklicherweise unverletzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro, wobei sowohl das Fahrzeug als auch ein Gartenzaun betroffen waren. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, und das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.