Gebäude in Brand geraten – Feuerwehr mehrere Stunden im Einsatz – Kriminalpolizei ermittelt

GEMÜNDEN AM MAIN – LKR. MAIN-SPESSART. Am Montagmittag kam es zum Brand eines leerstehenden Gebäudes in der Bahnhofstraße, was einen mehrstündigen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr auslöste. Es entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Die Mitteilung über das Feuer ging gegen 14:15 Uhr bei der Integrierten Leitstelle ein. Schnell waren die Gemündener Polizei sowie Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden vor Ort. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drangen bereits Flammen aus dem Gebäude, über dem eine hohe Rauchsäule aufstieg. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen.

Das Gebäude, in dem sich früher eine Gaststätte befand, wurde stark beschädigt, insbesondere der Dachstuhl, der vollständig ausbrannte. Aufgrund der Einsturzgefahr musste das Dach von den Feuerwehrkräften mittels Drehleitern abgedeckt werden. Bei der Durchsuchung des Gebäudes wurden keine Personen gefunden.

Die B26, die am Brandobjekt vorbeiführt, wurde für die Lösch- und Dacharbeiten vollständig gesperrt, und es kam zu einer etwa 45-minütigen Unterbrechung der Stromversorgung zwischen Mainstraße und Friedenstraße. Die Straßensperrung soll bis in die frühen Abendstunden andauern.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden am Folgetag fortgeführt, bisher gibt es keine Hinweise auf die Entstehung des Feuers.