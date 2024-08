Geburtsbaum-Aktion des Landkreises Haßberge

HASSBERGE – Kinder, die in den Haßberg-Kliniken im Haus Haßfurt zur Welt gekommen sind, erhalten vom Landkreis Haßberge als Willkommensgeschenk einen Obstbaum.

Den Gutschein für diesen Obstbaum erhalten die frischgebackenen Eltern bereits auf der Geburtsstation zusammen mit einem Glückwunschschreiben des Landrats. Die Abholaktion findet halbjährlich statt. Zur Auswahl stehen dieses Mal die Apfelsorten „Goldparmäne“ und „Gloster“ sowie die Mirabelle „von Nancy“ und die Süßkirsche „Lapins“. An die Abgabe der Baumgutscheine wird erinnert. Der Einsendeschluss für die Gutscheine für Kinder, die in der Zeit vom 15. Februar bis 14. August dieses Jahres geboren sind, ist der 31. August 2024. Der Fachbereich für Gartenbau und Landespflege am Landratsamt Haßberge bittet, die Gutscheine unbedingt rechtzeitig einzureichen, damit die Obstbäume beim Ausgabetermin entsprechend vorgehalten werden können.

Die Abholung der Kinderwunschbäume ist am Donnerstag, 26. September, in der Zeit von 8.00 bis 17.00 Uhr und am Freitag, 27. September, in der Zeit von 8.00 bis 12.00 Uhr am Kreisbauhof in Haßfurt, Uchenhofer Straße 17, in 97437 Haßfurt, möglich. Als besonderen Service wird die Kreisfachberatung auf Wunsch einen fachgerechten Pflanzschnitt an den Obstbäumen durchführen und Fragen zur Baumpflanzung und späteren Baumpflege beantworten.