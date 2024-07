Gefährliche Überholmanöver bei Haßfurt – Zeugen gesucht

HASSFURT – Am Samstag, gegen 12.30 h, fuhren mehrere Fahrzeuge auf der Staatsstraße 2447 von Theres in Richtung Haßfurt.

Ein 22-jähriger BMW-Fahrer fuhr ebenfalls in gleicher Richtung und versuchte, trotz Gegenverkehr, zu überholen. Den ersten Überholvorgang musste er jedoch abbrechen. Danach überholte er zwei Fahrzeuge so knapp, dass entgegenkommende Pkw stark abbremsen mussten, um einen Verkehrsunfall zu verhindern.

Durch das grobe Fehlverhalten wurden mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Haßfurt zu melden. Von einer Zeugin wurde die Fahrerin eines schwarzen Pkw VW Touran beobachtet, die bei dem Überholvorgang gefährdet wurde. Diese wird ebenfalls gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Haßfurt zu melden.

Die Polizeiinspektion Haßfurt bittet in allen Fällen um Zeugenhinweise unter Tel. 09521/927-0.