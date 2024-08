Gegenverkehr in Heidenfeld übersehen und Unfall verursacht

RÖTHLEIN, OT HEIDENFELD – Am Donnerstag um 12:45 Uhr ereignete sich im Bereich der Kreisstraße SW1 und der Gartenstraße in Heidenfeld ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Eine 58-jährige Fahrerin eines Land-Rovers übersah beim Linksabbiegen von der Kreisstraße in die Gartenstraße den entgegenkommenden Verkehr. Ein 40-jähriger Motorradfahrer, der die Kreisstraße in nördliche Richtung befuhr, wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt. Zur Vorsorge wurde er in einem nahegelegenen Krankenhaus untersucht. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden, der Gesamtschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.