Geister-Radfahrer – Schwerer Unfall zwischen zwei Radlern in Bergrheinfeld

Bergrheinfeld, Staatstraße 2270 – Zu einem Verkehrsunfall auf dem Radweg neben der Staatstraße 2270 in Fahrtrichtung Bergrheinfeld kam es am Donnerstagabend um 18.30 Uhr.

Ein 85-jähriger Rennradfahrer befuhr zum Unfallzeitpunkt den Radweg in Fahrtrichtung Bergrheinfeld. Ein 22-Jähriger befuhr den Radweg zeitgleich in entgegengesetzte Fahrtrichtung. Ersten Erkenntnissen zur Folge fuhr der 85-Jährige kurz vor der Unterführung auf dem linken der beiden markierten Fahrradstreifen. Der 22-Jährige kam ihm hier entgegen und es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall wurde der Senior schwer verletzt. Zur weiteren medizinischen Versorgung kam er mit einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus. Der Heranwachsende wurde nicht verletzt. Das Fahrrad des Unfallverursachers erlitt einen Totalschaden. Das Mountainbike des 22-Jährigen wurde nur leicht am Vorderrad beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 2000 Euro.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.