Geisterfahrerin auf der B19 unterwegs – Zeugen gesucht

WÜRZBURG/B19 – Am Montag gegen 14:15 Uhr fuhr eine 87-Jährige mit ihrem Suzuki Jimny, auf Höhe Lengfeld, falsch auf die B19 in Fahrtrichtung Estenfeld, auf.

Da die Suzuki-Fahrerin in entgegensetzte Fahrtrichtung fuhr, erhielt die Polizei über Notruf zwei Mitteilungen über eine Geisterfahrerin. Die Streife konnte die Fahrerin auf einem Parkplatz an der Mainfrankenhöhe antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Die 87-Jährige gab an, dass sie versehentlich falsch auf die B19 aufgefahren und anschließend einige Meter bis zur nächsten Abfahrtmöglichkeit rückwärts gefahren sei. Nach weiterer Überprüfung hinsichtlich ihrer Fahrtauglichkeit, wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Der Führerschein wurde sichergestellt und ihre Fahrerlaubnis bis zur weiteren Entscheidung der Staatsanwaltschaft Würzburg vorläufig entzogen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und bittet Zeugen und Gefährdete, denen sachdienliche Hinweise möglich sind, sich unter der Tel.-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzten.