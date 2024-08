Gemeinsam für ein besseres Leben mit Demenz

HASSBERGE – Bereits zum 5. Mal findet die Demenzwoche vom 20. bis zum 29.September 2024 im Freistaat Bayern statt. Auch der Landkreis Haßberge beteiligt sich wieder daran. Die Pflege- und Wohnberatungsstelle des Landratsamtes koordiniert die vielfältigen Angebote der beteiligten Akteure.

Das breit gefächerte Programm wird in diesem Jahr von den Haßberg-Kliniken, dem Bibliotheks- und Informationszentrum Haßfurt, dem Caritasverband für den Landkreis Haßberge e.V., dem Malteser Hilfsdienst e.V., dem Mehrgenerationenhaus Haßfurt, der Gerontopsychiatrischen Vernetzung in der Region Main-Rhön und dem Digitalen Demenzregister Bayern gestaltet.

Vom 20. bis 29. September umrahmt das Bibliothek- und Informationszentrum Haßfurt mit seinem Thementisch Demenz die Veranstaltungswoche. Von Montag bis Freitag können ab 10 Uhr Bücher, Hörbücher und Filme zum Thema angesehen und ausgeliehen werden.

Bereits am Donnerstag, 19. September findet von 16 bis 18 Uhr ein Wohlfühlnachmittag im Mehrgenerationenhaus Haßfurt statt. Die Künstlerin Hannelore Heider lädt zum Malen mit Entspannungsmusik ein. Die vorherige Anmeldung ist unter der Telefonnummer 09521/95 28 25 0 oder per Mail an mghhassfurt@kvhassberge.brk.de notwendig.

Ebenfalls am 19. September findet von 17 bis 18 Uhr ein Vortrag über die 24-Stunden-Pflege in den Räumen des Landratsamtes Haßberge statt. Bei der 24-Stunden-Pflege wohnt und arbeitet die Pflegekraft im Haushalt des pflegebedürftigen Menschen. Sie kann die Unterstützung durch Angehörige oder durch einen Pflegedienst sinnvoll ergänzen. Die Anmeldung ist erforderlich unter 09521/ 95 89 59 7 oder c.neumann@betreuung-dl.de.

Am Freitag, 20. September folgt von 15 bis 17 Uhr das „Musikkaffee“ im Mehrgenerationenhaus Haßfurt. In geselliger Runde kann hier der Musik gelauscht oder das Tanzbein geschwungen werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weiter geht es am Dienstag, 24. September, von 16 bis 18 Uhr mit der Betreuungsgruppe, die das Mehrgenerationenhaus Haßfurt zur Entlastung pflegender Angehöriger anbietet. Es sind Menschen mit und ohne Demenz willkommen. Die Angehörigen haben Zeit zur freien Verfügung. Die Anmeldung erfolgt unter der Telefonnummer 09521/95 28 25 0 oder per Mail an mghhassfurt@kvhassberge.brk.de. Ebenso am 24. September findet von 16.30 – 18 Uhr im Caritas-Altenhilfezentrum St. Martin in Hofheim in Kooperation mit dem Malteser Hilfsdienst e.V. Haßberge ein Vortrag zum Thema Begleitung von Menschen mit Demenz am Lebensende statt. Pflegende Angehörige erhalten Tipps und Hilfestellungen für diese herausfordernde Zeit und erfahren, dass sie nicht alleine mit der Situation sind. Anmeldung über 09521 / 27 39 5 und per Mail an psp@hassberge.de.

Am Mittwoch, 25. September, finden gleich drei Veranstaltungen im Landkreis Haßberge statt: Am Vormittag, von 10 bis 11.30 Uhr können Menschen mit und ohne Demenz gemeinsam den Mehrgenerationenparcours in der Promenade absolvieren. Treffpunkt ist das Mehrgenerationenhaus, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Von 17 bis 18.30 Uhr stellen die Haßberg-Kliniken das Gerät Qwiek.Up vor. Dieses Gerät projiziert großflächig Bilder an die Zimmerwand. Dies wirkt sich positiv auf das Wohlbefinden von Menschen mit Demenz aus. Gleichzeitig werden Pflege- und Betreuungskräfte entlastet und dadurch bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Pflegeheim, Krankenhaus oder der Tagesstätte unterstützt. Es sind sowohl Fach- und Führungskräfte aus der Pflege, als auch interessierte Bürgerinnen und Bürger willkommen. Die Anmeldung erfolgt unter 09521 / 28 16 0 oder per Mail an dominik.greim@hassberg-kliniken.de.

Von 18.30 bis20 Uhr findet im Rats- und Kultursaal Knetzgau ein Vortrag zum Thema Kommunikation mit Menschen mit Demenz von Katrin Jung statt. Im Laufe der Erkrankung wird die Kommunikation mit Demenzkranken immer schwieriger. Mit viel Geduld, Empathie und auf Augenhöhe müssen Angehörige ihrem erkrankten Familienmitglied begegnen. Anmeldung telefonisch über 09721 / 20 87 22 0, 0151 54 80 39 86 oder per Mail an jung@diakonie-schweinfurt.de.

Am Donnerstag, 26. September, findet im großen Sitzungsaal das Demenzscreening statt. Viele Betroffene wissen nicht, dass sie an Demenz erkrankt sind. Die Früherkennung bietet die Chance, rechtzeitig Beratungs- und Unterstützungsangebote in Anspruch nehmen zu können und erleichtert so das Leben mit Demenz. Anmelden können sich Personen ab dem 60. Lebensjahr: telefonisch unter 09521 / 27 49 5 oder psp@hassberge.de.

Am Abend des 26. September 2024 bieten dann die Haßberg-Kliniken um 18 Uhr einen besonderen Vortragsabend zum Thema Prävention bei Demenz an. Dr. med. Blanka Hauser, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und Oberärztin der Akutgeriatrie im Krankenhaus Haßfurt informiert über die aktuellen Kenntnisse zur Vorbeugung bei Demenzerkrankungen. Zu diesem Vortrag erfolgt die Anmeldung über die VHS Haßberge unter 09521 / 94 20 0 oder per Mail an vhs@vhs-hassberge.de.

Ausführlichere Informationen sind erhältlich in der Pflege- und Wohnberatungsstelle des Landratsamtes Haßberge 09521 / 27 39 6 oder 09521 / 27 49 5 oder per Mail an: psp@hassberge.de zu folgenden Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 17.00 Uhr. Der Flyer kann auf der Homepage des Pflegestützpunktes eingesehen werden: www.pflegestuetzpunkt-hassberge.de.