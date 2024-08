Gemeinsam Werte stiften: Sparkasse spendet 1.100 Euro aus der Stiftergemeinschaft für Begegnungsstätte in Ebern

SCHWEINFURT – Immer mehr Menschen erkennen die Bedeutung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und engagieren sich aktiv für das Gemeinwohl. Die Sparkasse Schweinfurt-Haßberge unterstützt diese Werte und das bürgerliche Engagement in vielfältiger Weise.

Die Sparkasse bündelt dies seit vielen Jahren in der „Stiftergemeinschaft der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge“. Diese Gemeinschaft umfasst zahlreiche Stiftungen, die von Kommunen und Kunden der Sparkasse gegründet wurden. Mit den Erträgen dieser Stiftungen werden regelmäßig regionale Projekte und Initiativen gefördert. Dabei werden die Mittel größtenteils gemäß den Vorgaben der Stifter verwendet.

In diesem Jahr kann sich das Haus Ebern der „Rummelsberger Diakonie e.V.“ über eine Zuwendung von 1.100 Euro aus nicht zweckgebundenen Mitteln der Stiftergemeinschaft freuen. Die Spende wird wesentlich dazu beitragen, die Angebote in den Gemeinschaftsräumen der Begegnungsstätte für Menschen mit Behinderung weiter zu entwickeln.

Die Übergabe der Spende fand im Rahmen einer kleinen Feierstunde statt. Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge, Peter Schleich und der Leiter des Private Banking, Erich Kuhn, überreichten die Spende an Sabine Thiel, Fundraising-Referentin bei der „Rummelsberger Diakonie e.V.“ und Anja Hegen, die Einrichtungsleiterin des Haus Ebern.

„Die Unterstützung des Gemeinwohls ist uns ein besonderes Anliegen. Mit der Stiftergemeinschaft haben wir ein Instrument, das nachhaltige und zielgerichtete Hilfe in der Region sehr gut und erfolgreich ermöglicht“, erklärte der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge.

Frau Thiel und Frau Hegen bedankten sich herzlich für die großzügige Spende und hoben die positive Wirkung solcher Förderungen hervor.