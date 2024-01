Gemünden: Lkw-Fahrer mit 2,5 Promille unterwegs – Polizei sucht Zeugen

GEMÜNDEN a. Main, OT Wernfeld, Lkr. Main-Spessart. Am Dienstagabend, gegen 20:45 Uhr, wurde der Polizei ein Sattelzug gemeldet, der auf der B26 mit unsicherer Fahrweise von Karlstadt kommend in Fahrtrichtung Gemünden unterwegs sei.

Nach Angaben eines Verkehrsteilnehmers sei der Lkw mehrfach beinahe von der Fahrbahn abgekommen und auch in Richtung des Gegenverkehrs über die Fahrbahnmitte gefahren. In Wernfeld hielt der Lkw-Fahrer dann auf der B26 an, vermutlich um an der Tankstelle einzukaufen.

Beim Eintreffen der Polizeistreife saß der 50-jährige Fahrer mit laufendem Motor gerade wieder am Steuer seines Lkw. Da der Mann stark nach Alkohol roch und alkoholtypische Ausfallerscheinungen zeigte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,28 mg/l AAK, was etwa 2,5 Promille Blutalkoholkonzentration entspricht. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, die Schlüssel und der Führerschein wurden sichergestellt.

Der Fahrer, der im Bundesgebiet keinen festen Wohnsitz nachweisen konnte, musste zudem eine durch die Staatsanwaltschaft angeordnete Sicherheitsleistung in Höhe von 2.000 Euro für das zu erwartende Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr aufbringen.

Verkehrsteilnehmer, welche den Lkw-Fahrer beobachtet haben oder eventuell sogar konkret gefährdet wurden werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410, zu melden.