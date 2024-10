Gerolzhöfer KulturZEIT: „Museum Johanniskapelle TRIFFT Acoustic Fingerstyle“ – Ein Abend voller musikalischer Magie

GEROLZHOFEN – Am vergangenen Donnerstagabend wurde die Johanniskapelle in Gerolzhofen zu einem Ort musikalischer Entdeckung und Inspiration. Im Rahmen der Gerolzhöfer KulturZEIT präsentierte GEO kommunikativ den Ausnahmegitarristen Alex Boldin, der die Zuhörer*innen mit seinem virtuosen Fingerstyle-Spiel fesselte.

Der international erfolgreiche Musiker, der mit über 100 Auftritten auf vier Kontinenten beeindruckt, trat mit seinem Sologitarren-Album „TIMEout“ auf.

Während des zweistündigen Konzerts führte Boldin das Publikum durch klangliche Welten seiner Gitarre, indem er neue Kompositionen und bekannte Stücke auf ergreifende Weise präsentierte. Seine Anmoderationen zu den Stücken und die spürbare Leidenschaft für sein Instrument verliehen dem Abend eine besondere Atmosphäre.

Die Akustik der Johanniskapelle und die historische Kulisse bildeten den perfekten Rahmen für das Konzert, das mit einer unvergesslichen Darbietung des Klassikers „Imagine“ von John Lennon endete – unplugged und zusammen mit dem mitsingenden Publikum. Die begeisterten Zuschauer*innen belohnten Boldin mit Standing Ovations und freuten sich über sein Versprechen, bald wiederzukommen.

Die nächste Veranstaltung der „Gerolzhöfer KulturZEIT“ findet am 14. November 2024 mit den Four Souls statt. Restkarten sind in der Tourist-Information Gerolzhofen erhältlich (Telefon: 09382 903512).