„Gestrandet auf einer geheimnisvollen Insel“

HASSBERGE – Auch in diesem Jahr war das „Inklusive Zeltlager“ des Kreisjugendrings Haßberge (KJR) und der Lebenshilfe Haßberge e. V. ein voller Erfolg. Die 46 Kinder wurden in eine spannende Abenteuerwelt entführt, in der sie unter der Leitung von „El Bastababo“, dem strengen Häuptling der Insel, und dem Experten „Prof. Dr. Dr. Magnus Seis“ zahlreiche Herausforderungen meistern mussten.

Ursprünglich als Traumurlaub angekündigt, stellte sich die vermeintliche Ferieninsel schnell als rauchender Vulkan mit Zelten und viel Wald heraus. Die Reiseleitung und das „Schiff“ verschwanden unerwartet, und die Kinder standen vor der Aufgabe, die Gunst des Häuptlings zu gewinnen und sich einen Schlafplatz zu sichern. Zusätzlich drohte der Vulkan jederzeit auszubrechen, was die Situation zusätzlich dramatisierte.

Über zehn Tage hinweg wurden die Kinder in verschiedenen Aktivitäten gefordert: Sie lernten, Fische zu angeln, Holz zu hacken und Feuer zu machen, was besonders für die Lagerfeuerabende von Bedeutung war. Neben der spannenden Geschichte des Lagers genossen die Kinder auch zahlreiche Höhepunkte wie Besuche der Freizeitbäder in Zapfendorf und Coburg, einen Nachmittag mit der KJR-Hüpfburg und dem Eiswagen der Lebenshilfe, eine Lagerdisco, eine Gameshow und einen Kinoabend mit selbstgemachtem Popcorn.

Die kreative Mitgestaltung der Zeltlagerzeit gehörte ebenfalls zum Programm. Die Kinder konnten bei Workshops und dem Bunten Abend ihre Talente zeigen: von Batiken und Tonen bis hin zu Linedance und Windlichter basteln.

Das ehrenamtliche Team, geleitet von Jonas Erickson und Paul Petersen, engagierte sich mit großer Begeisterung für das Lager, was sich auch auf die Kinder übertrug. Nach zehn Tagen voller Abenteuer und sonnigem Wetter konnten sich die Teilnehmer schließlich von der Insel retten. Der entscheidende Moment war das Zusammenbauen eines Funkgeräts und das Absenden eines SOS-Signals, unterstützt von „Käpt’n Nemo“, der für die hilfreichen Omen verantwortlich war. Die Rettung wurde mit einer Grillfeier gefeiert, die das erfolgreiche Ende des Zeltlagers markierte.