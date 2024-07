Grafenrheinfeld: Mit Hackschnitzeln beheizt – Förderung gewährt

GRAFENRHEINFELD – Bei einem Ortstermin in der Wohnanlage am Kapellenweg in Grafenrheinfeld hat Staatssekretär Tobias Gotthardt vom bayerischen Wirtschaftsministerium einen Förderscheck an Frederic und Ludwig Mack von der Firma Mack Energie überreicht.

Mit der Förderung wurde eine innovative Hackschnitzelheizanlage unterstützt, die alle 38 Wohneinheiten im neuen Wohngebiet am Ortsrand von Grafenrheinfeld mit Wärmeenergie versorgt.

Die Heizungsanlage hat eine Leistung von 165 Kilowatt und wird ausschließlich mit Hackschnitzel betrieben. Die Firma Mack Energie ist ein erfahrener Anbieter von Nahwärmenetzen auf Basis von Holzhackschnitzeln.

Ludwig Mack hat aus seiner langjährigen Erfahrung berichtet. Unter anderem nutzt er ein selbst entwickeltes Transportsystem, mit dem die Hackschnitzellager sehr schnell und effektiv beliefert werden können.

Am Ortsrand, unweit des Schweinfurter Gewerbegebietes Maintal ist laufen unterdessen die Arbeiten im Baugebiet am Käppele auf Hochtouren.

Die Firma BWG Wohnbau wird hier bis Mitte 2025 zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 20 Wohneinheiten und acht freistehenden Einfamilienhäusern errichten. Diese werden als Eigentumswohnungen oder freistehende Häuser verkauft. Die Firma Mack baut ein Mehrfamilienhaus mit zehn Wohneinheiten zur Vermietung.

Bei einem Ortstermin haben sich neben Staatssekretär Gotthardt auch die Bundestagsabgeordnete Anja Weisgerber, die örtliche Landtagsabgeordnete Martina Gießübel und die stellvertretende Landrätin Bettina Bärmann die Anlage angesehen.