Großer ESKAGE-Flohmarkt auf dem Volksfestplatz – Ein Marktplatz für Entdecker

SCHWEINFURT – Zum großen Flohmarkt auf dem Volksfestplatz lädt die ESKAGE am Samstag, 20. Juli, ein. Mehrere hundert Flohmarkt-Verkäufer haben sich angemeldet und werden ihre „Kostbarkeiten“ von 6 bis 16 Uhr versuchen meistbietend an Mann und/oder Frau zu bringen.

Seit Wochen arbeitet die ESKAGE-Arbeitsgruppe „Flohmarkt“ auf den großen Tag hin. Via Telefon und Online konnten/können sich Verkäufer anmelden. „Es sind noch einige Plätze frei. Wer noch kommen möchte kann sich in den kommenden Tagen anmelden oder direkt am Samstag sein Standticket lösen“, so ESKAGE-Präsident Florian Dinkel. Anmeldungen werden online unter:www.eskage.org entgegengenommen.

Für die Flohmarktbesucher ist es sicher interessanter zu wissen, was das Angebot hergibt. Im letzten Jahr war das Angebot riesig, breit gefächert. Krimskrams, Nippes, aber auch die eine oder andere Rarität und Kostbarkeit war an den Ständen zu entdecken. Bücher, Comics, Schallplatten, Gemälde, Haushaltsgegenstände, Werkzeuge oder Schrauben und Muttern in allen Größen waren im Angebot. Natürlich gab es auch ein riesiges Angebot an Kleidung für alle Altersstufen und in allen Größen.

Was den Reiz des Flohmarktbesuch ausmacht ist nicht nur das stöbern. Es ist der Reiz des entdecken und des Handelns. Hier geht es zu wie auf einem orientalischen Bazar. Und, wenn man sich letztlich handelseinig geworden ist blickt man meist in zwei zufriedene Gesichter: die des Verkäufers und des Käufers.

„Zufriedene, lachende Gesichter, bei Händler und Besuchern, das ist unser Ziel. Der Flohmarkt soll eine große Kauf-, Tausch- und Nachrichtenbörse sein. Er soll ansteckende sein, dazu animieren im nächsten Jahr wieder zu kommen.“ Damit die Ziele erreicht werden hat Florian Dinkel und sein Flohmarkt-Team zahlreiche Helfer/-innen akquiriert um einen einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl der Standbetreiber wie der Besucher bestens gesorgt. Bleibt jetzt zu hoffen, dass auch das Wetter mitspielt und neben den Verkäufern und Besuchern auch die Sonne lacht.