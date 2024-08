Gute Gesundheitsversorgung sichern! – Schweinfurter SPD fordert Taten statt Worte

SCHWEINFURT – Das Bedauern in der Bevölkerung und bei den Beschäftigten über die angekündigte Schließung des St. Josefs Krankenhauses teilt die SPD. Denn dies bedeute das Ende einer traditionsreichen Einrichtung, mit der viele in Stadt und Region gute Erfahrungen gemacht hätten. „Jetzt und nicht irgendwann muss geklärt werden, wie es für die Beschäftigten weitergeht und welche Bereiche der Gesundheitsversorgung wie weitergeführt werden können“, so Marietta Eder, Kreisvorsitzende der SPD.

Dabei sieht die SPD sowohl die Kongregation als auch den Freistaat in der Pflicht. Nachdem die Ordensleitung die gutachterlich vorgeschlagene gemeinsame Trägerschaft mit dem Leopoldina-Krankenhaus abgelehnt habe, könne sie sich jetzt nicht aus der Verantwortung stehlen. „Eine Transfergesellschaft, wie sie von verschiedenen Seiten vorgeschlagen wird, wäre für die Beschäftigten eine gute Sache, bedarf aber der Finanzierung durch den Träger, also die Kongregation“, so Marietta Eder. In diesem Zusammenhang müsse der Orden auch mal Zahlen nennen. „Wenn im vergangenen Jahr erstmals ein Defizit aufgetreten sei, wurden dann in den Jahren davor Gewinne gemacht?“

Deutliche Kritik an der Staatsregierung übt die Co-Fraktionsvorsitzende der SPD Kathi Petersen. „Die Staatsregierung muss endlich Farbe bekennen, welche Krankenhäuser sie für die Versorgung der Bevölkerung für notwendig erachtet und finanziell unterstützt.“ Das im Sommer vorgelegte Förderprogramm tauge von Zielrichtung und finanzieller Ausstattung nicht zur Lösung der Probleme von Krankenhäusern, denn es berücksichtige nur kleine (unter 200 Betten) Kliniken auf dem Land. Entgegen der Aussage von örtlichen CSU-Abgeordneten könne der Freistaat sehr wohl Betriebsdefizite ausgleichen: als Ausgleich für das Betriebskostendefizit der Geburtshilfe in Bad Neustadt stellte er dem RHÖN-Klinikum mehr als 1 Million € zur Verfügung – bei einem Gewinn des Gesamtkonzerns von ca 40 Mio €. Für das Josefs Krankenhaus habe Gesundheitsministerin Gerlach offensichtlich nichts übrig. Um notwendige Transformationsprozesse zu ermöglichen, reiche es nicht, Gutachten zu finanzieren, sondern vor allem auch deren Umsetzung. Dies sei für die künftige Gesundheitsversorgung in Schweinfurt und der Region unabdingbar, ist die SPD überzeugt.