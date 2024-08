Haftbefehl führt zu Angriff auf Polizeibeamte

SAND AM MAIN – Am 26.08.2024, gegen 19:10 Uhr, versuchten Beamte der Polizeiinspektion Haßfurt in der Joachim-Hofmann-Straße einen Haftbefehl gegen eine 53-jährige Frau zu vollziehen.

Ein 59-jähriger Mann öffnete die Tür und behauptete zunächst, dass seine Lebensgefährtin nicht zuhause sei. Jedoch konnten die Beamten Geräusche wahrnehmen, die auf die Anwesenheit einer weiteren Person hindeuteten. Als sie die Wohnung betreten wollten, schlug der Mann mit voller Wucht auf den Brustkorb eines Beamten, der daraufhin Schmerzen erlitt. Die Beamten überwältigten den Mann und fesselten ihn.

Währenddessen versuchte die gesuchte Frau, ihren Lebensgefährten zu befreien, was ebenfalls zu einer Auseinandersetzung führte. Beide Personen wurden schließlich festgenommen. Die Frau weigerte sich, den niedrigen dreistelligen Betrag zur Abwendung des Haftbefehls zu zahlen und wurde daher in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Sowohl der 59-jährige Mann als auch die 53-jährige Frau müssen nun mit mehreren Strafanzeigen, unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Gefangenenbefreiung, rechnen. Der Rettungsdienst wurde zur medizinischen Begutachtung hinzugezogen, aber keine der beteiligten Personen musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Es entstanden lediglich leichte Verletzungen und ein Sachschaden von etwa 200 Euro durch beschädigte dienstliche und private Gegenstände der Beamten.

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Haßfurt unter Tel. 09521/927-0 zu melden.