Handwerkskammer-Sprechtag für Unternehmer und Existenzgründer in Haßfurt

HASSFURT – Die Betriebsberatung der Handwerkskammer für Unterfranken bietet für Betriebe und Existenzgründer Beratung an. Unternehmer und Existenzgründer aus dem Handwerk erhalten bei dem Sprechtag am Mittwoch, 28. August, von 10.00 bis 12.00 Uhr im Landratsamt Haßfurt, Tränkberg 8, kostenfreie Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen.

Die Beratung umfasst alle betriebswirtschaftlichen Bereiche von der Existenzgründung über Finanzierungsfragen bis zur Schwachstellenanalyse und Betriebsübergabe. Adressaten sind alle bestehenden Handwerksbetriebe sowie Existenzgründer im Handwerk. Die Beratung ist eine Dienstleistung der Handwerkskammer für Unterfranken und sowohl für Unternehmer als auch Existenzgründer unentgeltlich. Um Terminvereinbarung wird gebeten.