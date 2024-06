Haßberge: Begegnungskaffee für Ehrenamtliche

HASSBERGE – Die Integrationslotsinnen des Landkreises Haßberge laden ab Donnerstag, 20. Juni, zum Begegnungskaffee für neue Ehrenamtliche und Interessierte mit einem kleinen Frühstück ein.

Es findet immer 14-tägig, jeweils am Donnerstag von 9.00 bis 12.00 Uhr im Zuwanderungszentrum in der Brüder-Becker-Straße 42 in Haßfurt statt. Hier wird Ehrenamtlichen die Möglichkeit gegeben, sich in entspannter Atmosphäre auszutauschen. Natürlich sind auch die langjährig Ehrenamtlichen herzlich willkommen. Der zweite Termin ist dann am 4. Juli.

Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass ab sofort wieder die Telefonsprechstunde, jeweils am Dienstag von 8.00 bis 10.00 Uhr, stattfindet. Die Integrationslotsinnen sind unter folgenden Nummern zu erreichen: Siza Zaby 09521 27152, Cornelia Klaus 09521 277820 und Elisabeth Ehehalt 09521 277819.