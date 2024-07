Hassberge: Beratungsangebot für angehende Selbständige Freie Termine im August und September

HASSBERGE – Wer ein eigenes Unternehmen gründen möchte, steht vor zahlreichen Aufgaben. Neben der Entwicklung eines Geschäftskonzepts, der Zielgruppendefinition sowie der Regelung steuerlicher und rechtlicher Angelegenheiten spielen Kommunikation und Marketing eine wichtige Rolle. Darüber hinaus sind aber auch weiche Faktoren wie Zeit- und Selbstmanagement oder individuelle Lebensumstände zu berücksichtigen.

Um Gründerinnen und Gründer im Landkreis Haßberge bei diesen und weiteren Herausforderungen des Gründungsprozesses zu unterstützen, organisiert das Regionalmanagement monatliche Einzelberatungen. In 90 Minuten widmet sich Beraterin Katrin Schmitt den individuellen Fragen und Anliegen der angehenden Selbständigen im Haupt- und Nebenerwerb. Die Beratungsleistung kann kostenfrei in Anspruch genommen werden. Am Dienstag, 20. August sowie am Dienstag, 24. September finden die nächsten Beratungstermine im Landratsamt Haßberge statt. Interessierte können sich per Online-Formular sowie per E-Mail an regionalmanagement@hassberge.de oder telefonisch unter 09521/27-650 einen Termin zur Gründungsberatung buchen. Weitere Informationen sind unter www.regionalmanagement-hassberge.de/machdeinding/ erhältlich.