Haßberge: Erneut kostenfreie Sammlung verwertbarer Agrarfolien

HASSBERGE – Für Landwirte, Winzer und Gartenbesitzer aus dem Landkreis Haßberge bietet der Abfallwirtschaftsbetrieb am Montag, 24. Juni, von 16 bis 18 Uhr erneut die jährliche Sammelaktion für verwertbare Folien aus der Landwirtschaft an.

Angenommen werden die Folienabfälle an den nachfolgend genannten fünf Standorten.

Gemeinde/Stadt Sammelstelle

Ebern Wertstoffhof, Rudolf-Diesel-Str. 7, 96106 Ebern

Ebelsbach Grüngutannahmeplatz, Bahnhofstr. 16, 97500 Ebelsbach

Hofheim Zum Streifberg, 97461 Ostheim

Oberaurach Parkplatz a.d. Radsporthalle, Scheidbergstraße 13, 97514 Unterschleichach

Wonfurt Kreisabfallzentrum, An der ST 2275, Nr. 1, 97539 Wonfurt

Es besteht die Möglichkeit zur kostenlosen Abgabe von Silofolien, Abdeckfolien, Spargelfolien, Wachstumsfolien (ohne Gewebe-/ Faserverstärkungen) und Stretchfolien. Um eine stoffliche Verwertung durchführen zu können, muss das Material besenrein, d.h. frei von Sand- und Erdanhaftungen sowie sonstigen Störstoffen sein. Größere Mengen an transparenter Wachstumsfolie müssen getrennt abgeladen werden.

Verschnürte oder in Säcken verpackte Anlieferungen können nicht auf den Inhalt kontrolliert werden und sind nicht zulässig. Schläuche, Vliese, Netze und Schnüre sind nicht verwertbar und müssen eigens als Rest- bzw. Gewerbemüll im Kreisabfallzentrum entsorgt werden. Eine Abgabe im Rahmen der Foliensammlung ist deshalb nicht möglich.

Düngemittel- und Saatgutsäcke sind Verkaufsverpackungen und über das System „Gelbe Tonne“ oder in haushaltsüblicher Menge an den Wertstoffhöfen im Landkreis Haßberge zu entsorgen. Ein Hinweis seitens der Abfallwirtschaft: Landwirtschaftliche Betriebe haben für Verkaufsverpackungen Anspruch auf eine gelbe Tonne mit 1,1 m³ Inhalt, die parallel zu den Privathaushalten alle vier Wochen geleert wird.

Für das Abladen vor Ort weist der Abfallwirtschaftsbetrieb auf Folgendes hin:

Den Anweisungen des Personals an den Sammelstellen vor Ort muss Folge geleistet werden.

Kinder unter 14 Jahren sind durch Verantwortliche ständig zu beaufsichtigen.

Der Abladevorgang ist zügig abzuwickeln. Es findet keine Ab-/Ausladehilfe durch das Personal vor Ort statt.

Am Standort Ebern kann an diesem Termin KEINE Abgabe von Sperrmüll oder sonstigen Wertstoffen/Abfällen erfolgen. In Ebelsbach kann an diesem Termin KEINE Abgabe von Grüngut erfolgen.

Es findet keine Sortierung vor Ort statt. Enthalten die Anlieferungen andere Bestandteile als Silofolien, Abdeckfolien, Spargelfolien, Wachstumsfolien (ohne Gewebe/ Faserverstärkungen) und Stretchfolien, werden diese konsequent abgewiesen. Vliese jeglicher Art werden NICHT angenommen.

Bei Zuwiderhandlungen und dem Abkippen nicht zulässiger Abfälle werden Sortieraufwand, Entsorgungs- und Reinigungskosten durch den Abfallwirtschaftsbetrieb dem Verursacher in Rechnung gestellt.

Bei weiteren Fragen zur Annahme von landwirtschaftlichen Folienabfällen im Rahmen des kostenlosen Sammeltermins wenden Sie sich gerne an die Abfallberatung des Landkreises Haßberge unter (0 95 21) 27-712.