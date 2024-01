Haßfurt: 19-Jähriger und seine Freunde landen im Acker

HAßFURT – Am Sonntag, den 14.01.23, gegen 20:00 Uhr, befuhr ein 19-jähriger mit seinem Pkw BMW die Kreisstraße HAS 10 von Prappach kommend, in Fahrtrichtung Haßfurt.

An der folgenden Einmündung zur Kreisstraße HAS 23 erkannte der junge Mann diese zu spät und fuhr geradeaus weiter und kam anschließend mit seinem Fahrzeug im angrenzenden Acker zum Stehen. Der BMW wurde durch den Unfall stark beschädigt und musste durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen werden. Die Schadenshöhe am Fahrzeug dürfte bei ca. 10.000 Euro liegen. Der Fahrzeugführer und seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt.