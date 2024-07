Highlights erleben: The Dire-Straits-Experience auf der Seebühne Bad Staffelstein

BAD STAFFELSTEIN – für alle Musikbegeisterten und Dire Straits-Fans gibt es am Sonntag, den 21.07.2024 um 19 Uhr ein echtes Highlight auf der Seebühne in Bad Staffelstein zu erleben.

Dire-Straits-Bandmitglied Chris White und sechs Weltklasse-Musiker spielen die Perlen aus dem Originalrepertoire der beliebten Rockband, Sultans of Swing, Money for Nothing, Private Investigations und viele mehr – die Legende lebt weiter! Sie dürfen sich freuen auf eine Band, die weltweit als die beste seit den Dire Straits angesehen wird.

Tickets gibt es auf www.kartenkiosk-bamberg.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.