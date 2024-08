Historisches Stadtfest lockte wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher nach Bad Kissingen

BAD KISSINGEN – Das Bad Kissinger Rakoczy-Fest, ein unumstrittenes Highlight im jährlichen Eventkalender, zog auch 2024 zahlreiche Besucher ins Bayerische Staatsbad und lockte mit einem abwechslungsreichen Programm aus Live-Musik, Tanz, Kulinarik und historischen Höhepunkten. Rund 78.000 Gäste aus nah und fern feierten drei Tage lang das Rakoczy-Fest und tauchten ein in den Zauber vergangener Tage.

Die Bayerische Staatsbad Bad Kissingen GmbH ist durchweg zufrieden mit dem Verlauf des Festes und spricht allen Beteiligten ein großes Dankeschön und Lob für die erfolgreiche Zusammenarbeit aus. Traditionelle und neue Programmhöhepunkte in Kombination mit Live-Musik, Tanz und kulinarischen Köstlichkeiten sorgten für unvergessliche Erlebnisse.

Eine Besonderheit des Rakoczy-Festes begeistert Jahr für Jahr die Gäste: Die von Laiendarstellern verkörperten historischen Persönlichkeiten waren wieder im Stadtgebiet unterwegs und Protagonisten einiger Programmhöhepunkte, wie der Vorstellung im Rosengarten oder der Autogrammstunde im Kurgarten. Dabei sind die Kurgäste von einst nicht nur ein beliebtes Fotomotiv, sondern machten die Bad Kissinger Geschichte an diesem besonderen Wochenende für Jung und Alt greifbarer und nahbarer.

Sylvie Thormann, Kurdirektorin und Geschäftsführerin der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH, blickt zufrieden auf das Stadtfest zurück: „Die Resonanz auf das diesjährige Rakoczy-Fest war sehr positiv und zeigte uns einmal mehr, dass sich die Kombination aus historischen und modernen Programmpunkten großer Beliebtheit bei den Besuchern erfreut. Wir danken allen Gästen aus nah und fern, allen Partnern, Teilnehmenden sowie allen Helfern, die dieses Fest zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht haben.“

Eine der besonderen Attraktionen in diesem Jahr war die Premiere der Rakoczy ILLUMINATION im Rosengarten am Freitagabend. Mit beeindruckenden Licht-, Wasser-, Feuer- und Nebeleffekten, begleitet von historischen Persönlichkeiten und untermalt von stimmungsvoller Musik, wurde eine atemberaubende Show geboten, die die Gäste begeisterte und für lang anhaltenden Applaus sorgte.

Auch das durchwachsene Wetter am Samstag konnte die Stimmung nicht trüben. Die Vorstellung der historischen Persönlichkeiten wurde kurzerhand in die Wandelhalle verlegt, und die Gläserpolonaise zog durch die geschlossenen Arkaden, was den Charme und die Atmosphäre des Festes in keiner Weise minderte.

Am Samstagabend fand außerdem einer der festlichen Höhepunkte des Wochenendes statt – der Festball beim Fürsten Rákóczi. Rund 300 Ballgäste genossen in beeindruckenden Kostümen und eleganter Garderobe den Tanzabend inmitten der einzigartigen Kulisse. Eine besondere Überraschung des Abends war die Verabschiedung von Peter Krug, der über viele Jahre hinweg ehrenamtlich als Teil der historischen Persönlichkeiten die Rolle des Prinzregenten Luitpold verkörperte. Diese Verabschiedung wurde sehr emotional und herzlich von den Gästen aufgenommen.

Am Sonntag zeigte sich das Wetter von seiner besten Seite, und der Festzug bei strahlendem Sonnenschein war ein weiteres Highlight des Wochenendes. Den krönenden Abschluss des Rakoczy-Festes bildete das fulminante Feuerwerk, das die Gäste mit tosendem Applaus honorierten.

„Wir sind glücklich darüber, dass das Rakoczy-Fest auch in diesem Jahr wieder so viele Menschen begeistert hat. Es ist uns auch 2024 gelungen, ein vielfältiges Programm aus Tradition und neuen Impulsen zu bieten, was das Fest abwechslungsreich und spannend hält“, so Bruno Heynen, Leiter der Veranstaltungsabteilung der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH.

Alles in allem war das Rakoczy-Fest 2024 ein voller Erfolg, und die Vorfreude auf das nächste Jahr ist bereits jetzt groß.