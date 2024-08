Höchst gefährlich: Rolladen durch Stahlkugel beschädigt

ZEIL a.Main – In der Zeit von Freitag, den 26.07.2024 ca. 07.30 Uhr bis Montag, den 29.07.2024 ca. 07.30 Uhr wurde durch Unbekannt mit einer Stahlkugel auf eine Lamelle eines Rolladens geschossen.

Die Besitzerin bemerkte ein ca. 8 mm großes Loch und stellte die Stahlkugel fest. Zum Glück hält sich die Bewohnerin kaum in dem Raum auf. Die Kugel wurde sichergestellt. Ein Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro entstand. Wer hat in der Zeit etwas gehört oder bemerkt?

Die Polizeiinspektion Haßfurt bittet in allen Fällen um Zeugenhinweise unter Tel. 09521/927-0.