Im Stadtgebiet Schweinfurt mit bis zu 3,2 Promille unterwegs…

Schweinfurt, Richard-Strauß-Straße. Am Sonntagnachmittag um 14.49 Uhr wurde in der Richard-Strauß-Straße in Schweinfurt ein E-Scooter-Fahrer angehalten und kontrolliert. Da bei dem 33-Jährigen der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilgenommen hatte, wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Schweinfurt, Sennfelder Bahnhof. Am Sonntagabend um 21.30 Uhr bestand in Schweinfurt am Sennfelder Bahnhof bei einem 25-jährigen E-Scooter-Fahrer der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilgenommen hatte. Klarheit darüber wird das Ergebnis der durchgeführten Blutentnahme geben. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Schweinfurt, Würzburger Straße. Am Sonntagabend um 22.15 Uhr wurden zwei alkoholisierte Radfahrer in Schweinfurt in der Würzburger Straße kurz vor der Auffahrt zur BAB A70 festgestellt. Der 64-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von 1,88 Promille und der 42-Jährige einen Wert von 3,2 Promille. Aufgrund der hilflosen Lage, bedingt durch die Alkoholisierung, mussten beide in Schutzgewahrsam genommen werden. Einige Zeit zuvor waren beide bereits an der Aral-Tankstelle in Oberndorf aufgefallen, da sie dort Kunden und Angestellte störten.