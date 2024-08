Immer wieder der Leichtsinn beim Motorradfahren…

Aura im Sinngrund, Lkr. Main-Spessart. Am Sonntag gegen 16:10 Uhr war ein 47-jähriger Kradfahrer auf der Staatsstraße 2303 von Burgoß kommend in Fahrtrichtung Aura unterwegs. Kurz vor einer 90-Grad-Linkskurve überholte er das vorausfahrende Krad seiner Ehefrau und einen Pkw. Dabei konnte er vor der Kurve nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr von der Gefällstrecke geradeaus in eine angrenzende Grünfläche. Der Motorradfahrer kam zu Fall. Er wurde mit Verdacht auf einen Schlüsselbeinbruch durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.500,- Euro.

Fellen, Lkr. Main-Spessart. Am Samstag gegen 12:35 Uhr befuhr ein 59-Jähriger mit einer Yamaha zusammen mit seiner 44-jährigen Sozia hinter einem Kleintransporter die Kreisstraße MSP 18 in Fahrtrichtung Fellen. Ca. 800 Meter vor der Abzweigung nach Wohnrod, in einer Rechtskurve, setzte er zum Überholen eines Transporters an.

Als er sich auf Höhe des Kleintransporters befand, kam ihm ein 61-Jähriger mit einem BMW-Krad entgegen. Die beiden Motorräder streiften sich jeweils auf der linken Seite im Bereich der Verkleidungen. Der Yamaha-Fahrer rollte noch ca. 300 m und konnte am rechten Straßenrand sicher anhalten. Er erlitt vermutlich eine Sprunggelenksfraktur. Der BMW-Fahrer konnte ebenfalls anhalten. Er erlitt auch eine Verletzung am Fuß. Beide Beteiligte wurden durch das BRK in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Sozia blieb unverletzt. An der Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Rengersbrunn und Fellen mit insgesamt 25 Kräften im Einsatz.