Informationsprogramm „Bio-Logisch im Oberen Werntal“ geht in die nächste Runde – Bewerbung für Kitas und Schulen offen

Ab sofort können sich Kitas und Schulen rund um das Obere Werntal wieder um die Teilnahme an dem bewährten Programm bewerben.

Dabei kommen fachlich und pädagogisch geschulte Multiplikator/-innen in die Einrichtung und erarbeiten spielerisch eines von acht möglichen Programmen mit Kindern vom Kita-Alter bis zur vierten Klasse. Vom Thema Bio-Streuobst über Bio-Hülsenfrüchte bis hin zu Bio-Getreide und Bio-Milch – immer wird die Reise vom Acker auf den Teller in der Ökologischen Landwirtschaft beleuchtet. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Restplätze für Multiplikator/-innenschulung

Auch für die Multiplikator/-innenschulung, die an vier Tagen im September und Oktober 2024 stattfindet, gibt es noch wenige Restplätze. Die Schulung richtet sich vor allem an Personen, die die genannten Bio-Informationsprogramme zukünftig in Einrichtungen des Oberen Werntals auf Honorarbasis anbieten möchten.

Für weiterführende Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseitewww.oekomodellregionen.bayern/oberes-werntal („Termine“ bzw. „Nachrichten“), melden Sie sich bei Anja Scheurich, 09726 9067-24 (Mo-Do) oder oekomodellregion@oberes-werntal.org.