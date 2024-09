Intensive Überwachungsmaßnahmen führten zum Erfolg: Mädchenansprecher in Ochsenfurt identifiziert

OCHSENFURT, LKR. WÜRZBURG – Nach den gemeldeten Vorfällen, bei denen zwei Kinder von Unbekannten angesprochen wurden, konnte nun eine Person identifiziert werden. Es konnten jedoch keine Straftaten festgestellt werden.

Wie zuvor berichtet, wurden im Ortsbereich Ochsenfurt zwei Vorfälle gemeldet, bei denen Kinder von unbekannten Männern angesprochen worden waren. Die Polizei in Ochsenfurt ging den Hinweisen nach und überwachte die Orte, an denen die Kinder angesprochen wurden.

Dabei wurde ein 55-jähriger Mann festgestellt, der der Beschreibung entsprach. Nach einem Gespräch zeigte er sich einsichtig und entschuldigte sich für sein Verhalten. Im zweiten Vorfall in Kleinochsenfurt handelte es sich nach den Ermittlungen um ein Missverständnis.

Nach Überprüfung aller Hinweise konnten keine Straftaten festgestellt werden. Die Kinder haben richtig reagiert, indem sie ihren Eltern von den Vorfällen berichteten.

Im Vorfeld gab es leider erneut Spekulationen in den sozialen Medien und auf Whatsapp. Die Polizei bittet erneut darauf zu verzichten solche Dinge zu verbreiten, denn oft handelt es sich um Fakemeldungen und/oder es werden unschuldige Personen beschuldigt. Niemand will, dass so etwas einem selbst widerfährt. Das ist eindeutig eine Sache für die Polizei: Nutzen Sie den Notruf und nicht den „Teilen-Button“.