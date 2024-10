Jazz in Bismarck’s Basement Bad Kissingen

BAD KISSINGEN – Bismarck’s Basement, der Jazzkeller im Museum Obere Saline, startet am 12. Oktober mit einem erstklassigen Konzert in den Herbst.

Die Reihe „Jazz in Bismarck’s Basement“ bietet seit 1999 sowohl etablierten Künstlern als auch neuen Talenten eine Bühne. Diesmal sind die South West Oldtime All Stars zu Gast, eine Band, die seit ihrer Reunion 2018 mit über 200 Konzerten zu einer festen Größe der europäischen Traditional-Jazz-Szene geworden ist.

Die Band spielt klassischen Jazz und widmet sich insbesondere den Werken von Louis Armstrong, vor allem den legendären Hot5 und Hot7-Aufnahmen aus den 1920er-Jahren. Auf ihrem dritten Album „The Blues and Some Other Abstract Truth“ erkunden sie die vielfältigen Formen des Blues.

Das Konzert beginnt um 20:00 Uhr, Einlass ist ab 19:00 Uhr. Tickets kosten 25 € (ermäßigt 10 € für Schüler, Studenten und Azubis mit Nachweis). Karten sind im Vorverkauf bei der Tourist-Information am Kurgarten, per E-Mail an kissingen-ticket@badkissingen.de, und an der Abendkasse erhältlich. Bewirtung findet im Foyer statt, Platzreservierungen sind nicht möglich.

Ort: Museum Obere Saline, Gewölbekeller