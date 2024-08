Jugendaustausch zwischen Schweinfurt und Finnland

SCHWEINFURT – Im jährlichen Wechsel fahren im Rahmen der Städtepartnerschaft Jugendliche aus Schweinfurt nach Seinäjoki und finnische Jugendliche nach Schweinfurt. So besuchten vor Kurzem 18 finnische Jugendliche und vier Betreuer acht Tage lang die Stadt Schweinfurt.

In diesem Jahr war der Aufenthalt der finnischen Jugendgruppe in der Stadt Schweinfurt auf das Kennenlernen von Land und Leuten, aber auch auf die örtliche Geschichte ausgerichtet.

Die Führung durch die Ausstellung „Tod und Teufel“ im Museum Georg Schäfer war bestimmt einer der Höhepunkte des Programms. Die Jugendlichen konnten sich der Faszination der Ausstellung nicht entziehen. Besonders der sogenannte „Satans-Sneaker“ eines bekannten Sportartikelherstellers, angeblich mit einem Tropfen Blut des Designers versehen, war ein begehrtes Fotoobjekt.

Im „Fichtel-und-Sachs-Bunker“ in Oberdorf bekamen die Jugendlichen einen Einblick vom Krieg und dessen Auswirkungen auf die Bevölkerung. Der Bunkerbesitzer Nils Brennecke hinterließ bei den Jugendlichen durch seine bildhaften Erzählungen einen starken Eindruck. Vor allem die Schilderung der massiven Bombardierung von Schweinfurt während des Zweiten Weltkriegs beschäftigte die Jugendlichen noch lange nach der Führung.

Bei der obligatorischen Stadtführung erfuhren die Jugendlichen, dass zum Beispiel der Samtturm am Obertor inzwischen wunderbar hergerichtet und seine ursprüngliche Benutzung als Gefängnis mit eigener Toilette geschichtlich nachgewiesen und jetzt auch begehbar ist.

Zweite Bürgermeisterin Sorya Lippert begrüßte die Gäste am 05. August persönlich im Rathaus. In ihrer Ansprache wies sie auf die Notwendigkeit, gerade in den momentanen Zeiten, von gegenseitigem Austausch und Verständigung hin.

Ein Besuch der Residenz in Würzburg mit einer kurzweiligen Führung und einer Fahrt mit Kleinbahn durch die Innenstadt von Nürnberg rundeten das Programm ab.

Der Gegenbesuch in Seinäjoki ist von 01. bis 10. August 2025 geplant.

Nähere Informationen dazu gibt die Kommunalen Jugendarbeit der Stadt Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721 51-7859.