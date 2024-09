Junge Spielerinnen der U17-2 starten für den FC05 in die Saison

GOLLHOFEN/SCHWEINFURT – Am vergangenen Samstag war es endlich so weit: Die jungen Spielerinnen der U17-2 des FC Schweinfurt 05 starteten in die neue Saison der Bezirksoberliga (BOL). In ihrem ersten Spiel traten die Mädels aus der Kugellagerstadt zuhause im Sachs Stadion gegen den FC Gollhofen an.

Die Nervosität der Schweinfurterinnen war spürbar, da viele der Spielerinnen noch in der vergangenen Saison in der U13 gespielt hatten. Trotzdem entschied der Verein, keine U15 zu melden und stattdessen eine zweite U17-Mannschaft aufzustellen, um den Platz in der BOL zu sichern.

Schon früh zeigte sich der körperliche Unterschied zwischen den beiden Teams: Die Gollhofener Spielerinnen waren robuster und größer, da sie größtenteils aus dem Jahrgang 2009 stammten, während die Schweinfurterinnen überwiegend aus den Jahrgängen 2010 und 2011 kamen. Dennoch hielten die Schweinfurterinnen gut mit und fanden nach einer 10-minütigen Eingewöhnungsphase besser ins Spiel.

In der 12. Minute fiel der erste Treffer: Nach einem Angriff über die rechte Seite gelang Pauline Gerlach das 1:0 für Schweinfurt, als sie den Ball gezielt gegen die Laufrichtung der Gollhofener Torhüterin Anna Mulfinger im Netz unterbrachte. Dieser Treffer nahm den Schweinfurter Spielerinnen die anfängliche Nervosität und sie dominierten zunehmend das Spiel.

In der 24. Minute baute Emma Mack die Führung auf 2:0 aus, bevor Nele Leicht kurz nach der Halbzeit das 3:0 erzielte. Leicht zeigte eine hervorragende Leistung und war eine der auffälligsten Spielerinnen auf dem Platz. Eine weitere große Chance für die Schweinfurterinnen landete an der Latte, bevor Lilli Hartung schließlich den 4:0-Endstand markierte.

Ein verdienter Sieg für die junge Mannschaft des FC Schweinfurt 05, die nun mit Zuversicht auf die nächsten Spiele blickt. Am kommenden Wochenende haben die Mädels spielfrei, bevor es am 29.09. gegen Karlstadt weitergeht.