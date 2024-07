Kanal Türpe: Fabricio Lutz beendet Ausbildung mit Auszeichnung

GEROLZHOFEN – Nach einer dreijährigen Ausbildung zur Fachkraft für Rohr,- Kanal- und Industrieservice konnte Herr Fabricio Lutz seine Ausbildung bei Kanal Türpe Gerolzhofen mit einer hohen Auszeichnung erfolgreich abschließen.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde gratulierte die Geschäftsleitung von Kanal Türpe Gerolzhofen dem nun „ehemaligen“ Auszubildenden, Fabricio Lutz, für seine herausragenden Leistungen anlässlich seiner Abschlussprüfung zur Fachkraft für Rohr,- Kanal- und Industrieservice. Mit einem Notdurchschnitt von 1,1 konnte Fabricio Lutz als Jahrgangsbester seine dreijährige Ausbildung abschließen. Bereits in der vergangenen Woche wurden die herausragenden Leistungen von Fabricio bei einem feierlichen Festakt in der Berufsschule in Lauingen gewürdigt. Neben einer besonderen Anerkennung durch den Förderverein der Berufsschule erhielt Fabricio Lutz auch die offizielle Auszeichnung der Regierung von Schwaben.

Bereits seit dem Jahr 2001 werden bei Kanal Türpe in Gerolzhofen junge Menschen zur Fachkraft für Rohr,- Kanal- und Industrieservice ausgebildet. Nach der Novellierung der Ausbildungsrichtlinie, welche ab diesem Ausbildungsjahr gilt, bildet Kanal Türpe Gerolzhofen nun zum Umwelttechnologen / Umwelttechnologin für Rohrleitungsnetze und Industrieanlagen aus. Wir freuen uns immer, so Geschäftsführer Riccardo Schatt, jungen Menschen den Weg in eine gute berufliche Zukunft zu eröffnen. Als Fachbetrieb führt Kanal Türpe Gerolzhofen heute auch hochspezialisierte Arbeiten im Bereich der Höchstdruckreinigung bis hin zu komplexen Arbeiten in der Grundstücksentwässerung durch. Um solche Arbeiten in einem hohen Qualitätsstandard abbilden zu können, benötigen wir qualifiziertes Fachpersonal, so Geschäftsführer Uwe Türpe. Längst ist Kanal Türpe Gerolzhofen ein bundesweit tätiges Unternehmen mit über 200 Mitarbeitern, berichten die beiden Geschäftsführer. So verwundert es auch nicht, dass Fabricio Lutz als Facharbeiter in der Abteilung Kanalnetzmanagement seinen neuen Wirkungskreis gefunden hat und zukünftig bei unseren Kunden unbekannte Leitungsnetze sondiert und erfasst.

Kanal Türpe Gerolzhofen gehört heute zur Norva24 Gruppe, welche in Europa einer der größten Anbieter von Kanaldienstleistungen darstellt.