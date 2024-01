Karlstadt: Kuve geschnitten und 4.000 Euro Schaden verursacht

Karlstadt/Lkr. Main-Spessart – Lediglich Blechschaden war das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend (09.01.) in der Karlstadter Innenstadt ereignet hatte.

Eine 38-jährige Mercedes-Fahrerin war gegen 19:30 Uhr in der Ringstraße von der Schwenkkreuzung kommend nach links in die Langgasse abgebogen. Da sie dabei die Kurve schnitt, kam es im Einmündungsbereich zur Kollision mit einem wartenden Audi, der gerade in die Ringstraße abbiegen wollte. Während das Verursacherfahrzeug den Unfall nahezu unbehelligt überstand, wurde der Audi massi van der Fahrerseite beschädigt.

Der Gesamtschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt, die Unfallverursacherin erwartet nun ein Bußgeldverfahren.