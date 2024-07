Karlstadt: Nach Suizidankündigung – 26-Jähriger in Bezirkskrankenhaus eingewiesen – Drei Polizeibeamte verletzt

KARLSTADT, LKR. MAIN-SPESSART – Ein 26-Jähriger randalierte in der Nacht zum Samstag in seiner Wohnung und kündigte seinen Suizid an. Bei seiner anschließenden Einweisung leistete er im Rettungswagen erheblichen Widerstand und verletzte drei Polizeibeamte. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren.

Die Mitteilung ging in der Nacht zum Samstag bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken ein. Eine Streife der Polizeiinspektion Karlstadt begab sich gegen 00:45 Uhr in das Wohnhaus im Ortsgebiet. Der 26-Jähriger äußerte auch der Streife gegenüber mehrfach Suizidgedanken und sollte folglich in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen werden. Hierbei verhielt er sich zunächst auch kooperativ.

Beim anschließenden Transport in einem Rettungswagen begann der Mann sich plötzlich abzuschnallen und wollte das Fahrzeug verlassen. In der Folge leistete er erheblichen Widerstand und konnte erst mit Unterstützung einer weiteren Streife gefesselt werden. Hierbei biss der 26-Jährige einem Polizeibeamten massiv in die Hand, so dass dieser nicht mehr dienstfähig war. Zudem verletzte er zwei weitere Beamte.

Den 26-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und einem Tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte.