Kein Respekt vor der Polizei: 17-Jährige und 18-Jähriger beleidigen und treten in Bad Kissingen

BAD KISSINGEN – Am 26.07.2024 gegen 21:30 Uhr befuhr eine Streifenbesatzung die Bismarckstraße. Zur gleichen Zeit hielt sich dort ein 18-Jähriger auf, der beim Vorbeifahren des Streifenwagens den rechten Arm ausstreckte und den Beamten den Mittelfinger zeigte. Der junge Mann muss sich nun wegen Beleidigung verantworten.

Gegen 00:45 Uhr begleitete eine Streifenbesatzung eine verletzte Person in der Ludwigstraße zu einem Rettungswagen, als eine 17-Jährige hinzukam und einem der Beamten zweimal gegen die Beine und einmal in den Bauch trat. Der Polizeibeamte wurde dabei glücklicherweise nur leicht verletzt. Gegen die Jugendliche wurde ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Körperverletzung eingeleitet. Nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wurde die Aggressorin an ihre Eltern übergeben.