Kein Respekt vor wartenden Menschen – Vordrängler schlägt dann auch noch zu – Wer kann Hinweise geben?

SCHWEINFURT, MARKTPLATZ – Am Samstagabend gegen 20:40 Uhr kam es am Geldautomaten im Vorraum der Sparkasse zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung. Zwei Männer im Alter von etwa 35 Jahren drängten sich an einer kleinen Warteschlange vor. Ein Pärchen wies die Männer darauf hin, sich hinten anzustellen. Einer der Männer reagierte darauf zunächst mit einem beleidigenden Handzeichen und betrat den Vorraum der Sparkasse.

Als der Mann den Vorraum verließ, wurde er erneut von der Frau darauf hingewiesen, dass er sich beim nächsten Mal hinten anstellen solle. Zunächst lief der Mann einige Meter weiter, drehte sich dann jedoch um und konfrontierte das Pärchen. Ohne Vorwarnung schlug er dem Mann des Pärchens mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser mehrere Verletzungen, darunter tiefe Cuts und einen schmerzenden Unterkiefer, erlitt. Die Wunden mussten später im Krankenhaus genäht werden. Es ist unklar, ob der Angreifer bei der Abwehrhandlung des Opfers ebenfalls verletzt wurde, da er zusammen mit seinem Begleiter den Tatort schnell verließ.

Der Haupttäter wird als etwa 30-40 Jahre alt, 180 cm groß, mit kurzen schwarzen Haaren, schlanker Statur und osteuropäischem Erscheinungsbild beschrieben. Er trug ein blaues T-Shirt und eine kurze Hose. Sein Begleiter, ebenfalls osteuropäischer Herkunft, war mit einem weißen T-Shirt und einer kurzen Hose bekleidet. Beide Männer sprachen gebrochen Deutsch.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.