Keine weiteren Gespräche mit Bezirk Unterfranken zur Übernahme des Krankenhauses St. Josef

WÜRZBURG – Die Kongregation der Schwestern des Erlösers hat die Grundsatzentscheidung des Bezirks Unterfranken, die Gespräche über eine mögliche Übernahme des Krankenhausbetriebs von St. Josef in Schweinfurt nicht fortführen zu wollen, mit großem Bedauern zur Kenntnis genommen.

„Eine positive Grundsatzentscheidung des Bezirkstags hätte uns Hoffnung gegeben, dass das Krankenhaus St. Josef als wichtiger Bestandteil der medizinischen Versorgung für die Stadt Schweinfurt und das Umland eine Zukunft gehabt hätte“, so Generaloberin Sr. Monika Edinger.

Geschäftsführer Martin Stapper ergänzt: „Die Kongregation hatte bereits im Oktober 2023 erklärt, die Klinik aus wirtschaftlichen Gründen in alleiniger Trägerschaft nicht mehr fortführen zu können. Eine Weiterführung des Krankenhausbetriebs seitens der Kongregation über den 31.12.2024 hinaus würde weitreichende Folgen für die gesamte Kongregation haben und ist nicht zu verantworten.“

Der Rückzug der Kongregation zum Jahresende wurde unabhängig von der Entscheidung des Bezirkstags geprüft, nachdem auch die Gespräche mit weiteren Interessenten bisher nicht erfolgreich abgeschlossen werden konnten.

Für Martin Stapper reiht sich die dramatische Entwicklung von St. Josef ein in die lange Liste der Krankenhäuser, die seit der Ankündigung der Krankenhausreform durch Gesundheitsminister Karl Lauterbach am 6. Dezember 2022 in ihrer Existenz bedroht sind oder bereits aufgegeben wurden.

Die Leitung der Kongregation hatte heute unmittelbar nach der Entscheidung des Bezirkstags die Mitarbeitenden des Krankenhauses persönlich über die Situation informiert.

„Diesen Weg beschreiten zu müssen, erfüllt uns Erlöserschwestern mit Blick auf die Mitarbeitenden und auf den über 90-jährigen Dienst an den Kranken mit Trauer und Schmerz“, so Generaloberin Schwester Monika Edinger.