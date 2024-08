Kickers Offenbach zu Gast bei den U17 Schnüdel Mädels – Hessenliga gegen Bayernliga

1. FC Schweinfurt 05 – Kickers Offenbach 2:5 (2:3)

8. Min 0:1 Nele Zenker, 10. Min. 0:2 Marie Patschull, 13. Min. 1:2 Mona Salzmann, 27. Min. 2:2 Fabienne Göthel, 38. Min. 2:3 Helena Boersig, 42. Min. 2:4 Helena Boersig,

72. Min. 2:5 Helena Boersig.

SCHWEINFURT – Am vergangenen Wochenende fand das erste Vorbereitungsspiel für die neue Saison der Schnüdel Mädels in der Bayernliga statt – und vermutlich auch das letzte, da die Urlaubszeit eine weitere Planung erschwert. Der Gegner, die Frauen von Kickers Offenbach, die sich in der Hessenliga im oberen Tabellendrittel etabliert haben, trafen auf die Schweinfurterinnen bei extrem warmen Temperaturen in der Kugellagerstadt.

Schon in der 8. Minute gingen die Gäste durch Nele Zenker mit 0:1 in Führung. Nur zwei Minuten später folgte der vermeintliche zweite Treffer für Offenbach durch Marie Patschull, wodurch es bereits in der 10. Minute 0:2 stand. Erst danach fanden die Schweinfurterinnen ins Spiel und konnten in der 13. Minute durch Mona Salzmann den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielen. Ab diesem Zeitpunkt war das Match ausgeglichener, und die Gastgeberinnen kamen vermehrt zu Torchancen. In der 27. Minute glich Fabienne Göthel mit einem sehenswerten Schuss zum 2:2 aus. Doch noch vor der Halbzeitpause in der 38. Minute schoss Helena Boersig Offenbach wieder in Führung – unhaltbar, und so ging es mit einem 2:3 in die Pause.

In der zweiten Halbzeit gaben die jungen Schweinfurterinnen nochmal alles und setzten die Offenbacherinnen stark unter Druck. Doch trotz vieler Angriffe und Chancen blieb der Ausgleich aus. In der 42. Minute baute Helena Boersig mit ihrem zweiten Treffer die Führung der Gäste auf 2:4 aus. Dennoch ließen sich die Schweinfurter Mädels nicht entmutigen und stürmten weiter auf das Tor zu. Doch entweder scheiterten sie an der starken Torhüterin oder an ungenauen Abschlüssen. Boersig krönte ihre Leistung schließlich in der 72. Minute mit ihrem dritten Treffer, was den Endstand von 2:5 besiegelte.

Trotz der Niederlage sind die Trainer sehr zufrieden mit der Leistung ihrer noch jungen Mannschaft. Gegen einen starken Gegner bot dieses Spiel einen wertvollen Test und zeigte vielversprechende Ansätze für die kommende Saison.