Kitzingen: 5.000 Euro Fahrzeugschaden nach Unfallflucht – Gibt es Zeugen?

KITZINGEN – Am Samstagabend, in der Zeit zwischen 20:00 Uhr bis 22:30 Uhr, parkte der Geschädigte seinen grauen VW Golf auf einem Parkplatz in der Lindenstraße ab.

Bei der Rückkehr zu seinem Pkw stellte er an der hinteren linken Seite des Stoßfängers Kratzer und Dellen fest, welche möglicherweise beim Parkvorgang durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer entstanden. Der Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt .

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter der Telefonnummer 09321/141-0 entgegen.